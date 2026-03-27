AI耗電誰埋單？ 監察機構籲設專用電價 嚴防業者轉嫁家庭用戶

人工智慧（AI）產業迅猛發展，資料中心的耗電量正成為加州普通家庭電費單上的潛在威脅。示意圖（路透）

edhat報導，隨著人工智慧（AI）產業迅猛發展，數據庫和資料中心的耗電量正成為加州 普通家庭電費單上的潛在威脅。加州獨立跨黨派監察機構「小胡佛委員會」（Little Hoover Commission）近日發布報告，敦促政策制定者迅速行動，規管快速擴張的資料中心產業，以免AI飆升的電力需求轉嫁給一般家庭。

小胡佛委員會主席納法（Pedro Nava）表示：「資料中心對電網造成的成本，應由中心本身支付，而非由早已在苦苦掙扎於高額電費的加州家庭承擔。」該報告針對電網管理、電力價格及州政府的氣候目標提出了十多項建議。

這份報告發布之際，正值沙加緬度立法機關準備對該產業進行新一輪監管審查。去年，包括提高能源使用透明度及保護費率繳納者免於負擔電網升級成本的提案，在科技業與商業團體的反對下，於議會陷入停滯。

爭論的核心在於資料中心驚人的預期電力需求。加州最大的電力公司「太平洋電力與瓦斯」（PG&E）去年告知監管機構，正在申請供電的資料中心項目，在未來十年內可能增加約10吉瓦（gigawatts，或稱百萬瓦）的電力需求。

為了便於理解，這相當於狄亞布洛峽谷（Diablo Canyon） 核能發電廠發電量的四倍；相比之下，整個沙加緬度地區在用電尖峰時段的需求也僅略高於3吉瓦。雖然能源規劃人員認為許多項目最終可能不會興建或未全功率運轉，但委員會強調，加州仍需更清晰的數據來掌握電力負荷的分佈。

報告建議，大型資料中心應支付其所需基礎設施與電網服務的全額費用。委員會提議針對特大型電力用戶設立「特殊電價類別」，要求其預付電網基礎設施費用、分擔山火安全成本，並承諾為其申請的供電容量支付應有份额。

公用事業改革組織（TURN）執行董事托尼（Mark Toney）警告，如果處理不當，資料中心的增長推升電價的可能性與降低電價的可能性一樣大。

爾灣選區的民主黨籍州眾議員諾里斯（Cottie Petrie-Norris）指出，委員會的建議與議會的優先事項百分之百一致，目前正迅速推動一連串法案，以確保資料中心支付公平份額，保護加州人免受電價調漲之苦。

資料中心除了耗電，也正對加州的氣候目標構成壓力。研究指出，隨著AI擴張，相關設施的電力消耗與碳排放量正劇烈上升。報告警告，資料中心的備用柴油發電機可能導致局部空氣汙染，且設施運作會對當地供水造成巨大負擔。

委員會建議限制備用發電機的汙染排放，鼓勵採用清潔能源方案，並要求資料中心提交更詳盡的報告，以便監管機構追蹤大型設施的環境足跡。