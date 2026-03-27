聖谷9童子軍獲鷹級 趙美心頒國會獎狀

童子軍第一三九隊與第一六八隊22日舉行鷹級榮譽典禮，獲頒鷹級榮銜的青年與出席貴賓一同出席活動。藍衣者為聯邦眾議員趙美心。（主辦單位提供）

擁有逾40年歷史的童子軍第一三九隊（Troop 139）與第一六八隊（Troop 168），日前在洛杉磯 華人浸信會聯合舉行鷹級榮譽典禮（Eagle Scout Court of Honor），九名來自聖蓋博谷的青年榮獲童子軍最高榮譽：鷹級。

本次獲頒鷹級榮銜的九名童子軍，分別為Joey Huang、Rayhan Zeng、Ella Fong、Jimin Xu、Caleb Wang、Maxwell Man、Wesley Leung、Jeremy Hah及Dylan Pak。九人歷經多年技能訓練、領導力培養與社區服務，完成所有規定訓練並通過審核，展現出高度責任感與服務精神。

其中，Ella Fong與Joey Huang為兩隊創隊以來首度獲得鷹級榮銜的女童軍。主辦單位表示，此一里程碑對團隊發展具重要指標意義，也將為後續成員提供激勵與參照。

聯邦眾議員趙美心 出席典禮並頒發國會獎狀；南巴沙迪那市長Sheila Rossi也到場肯定童軍訓練在培養青年責任感與領導能力方面所發揮的積極作用。ReNew Church牧師Sam Park亦於典禮中致詞。

第一三九隊童軍長彦勝（Robert Yan）服務逾23年，迄今已培育82名鷹級童子軍。他表示，長期投入童軍運動的動力之一，在於親眼見證成員逐步成長、達成鷹級目標；而台下參與典禮的年輕童軍，也是團隊未來的重要生力軍。第一三九隊自創立以來，累計已培育142名鷹級童子軍。

九名受表彰童子軍中，有兩人的鷹級服務計畫於ReNew Church完成，內容包括為社區設置長椅與野餐桌等公共設施。