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60號公路鑽石吧段施工改善 周末封閉多處匝道受影響

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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60號公路與57號公路鑽石吧路段施工期間交通管制示意，顯示Grand Avenue雙向封閉、西向上匝道及多處聯絡道關閉，並標示改道路線供駕駛參考。（鑽石吧市政府截圖）
60號公路與57號公路鑽石吧路段施工期間交通管制示意，顯示Grand Avenue雙向封閉、西向上匝道及多處聯絡道關閉，並標示改道路線供駕駛參考。（鑽石吧市政府截圖）

為配合SR-57與SR-60交流道改善工程施工，60號公路（SR-60）鑽石吧路段將於28日至29日實施分階段封閉，影響多處匝道及聯絡道。相關單位呼籲駕駛人提前改道，並留意即時交通資訊。

公告指出，28日凌晨零時至上午6時，SR-60西向車道自Lemon Avenue／Brea Canyon Road至Diamond Bar Boulevard路段將進行夜間部分封閉。期間包括Diamond Bar Boulevard上匝道、Grand Avenue上下匝道，以及SR-57與SR-60之間多處聯絡道均將關閉，Grand Avenue橋亦同步封閉。

29日凌晨零時至上午8時，SR-60東、西向車道將進一步實施全面封閉，多處匝道持續關閉，僅部分聯絡道維持有限通行。當局表示，施工期間交通衝擊範圍廣，建議民眾提早規畫替代路線。

該工程屬於SR-57／SR-60匯流改善計畫，目標為提升交流道安全性與改善交通流量。據指出，該路段長期被評為加州最嚴重的貨車壅塞瓶頸之一，每日車流量約達35萬輛。

加州 鑽石吧

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