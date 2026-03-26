加州中華工商婦女企業管理協會 鄔素斐接任會長

鄔素斐接任加州中華工商婦女企業管理協會新任會長，開啟協會發展新篇章。（加州中華工商婦女企業管理協會）

加州中華工商婦女企業管理協會（CWBAC）於日前在洛杉磯舉行「2026-2027年度理事會就職典禮暨毓秀獎頒獎儀式」，在多位美國民選官員、僑界領袖及商界精英見證下，新任會長鄔素斐（Sophy Wu）正式接任，開啟協會發展新篇章。

新任會長鄔素斐在就職演說中表示，未來兩年將持續推動商貿交流、賦能女性企業家，並加強與主流社會互動。與她並肩的核心團隊包括理事長余珮（Kim Yu）及監事長陳鳳儀（Florence Lin）。

當天典禮吸引多位政要與僑界領袖出席，包括國會議員趙美心 （Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、核桃市（Walnut）市長伍立倫（Allen Wu）、聖蓋博市長Denise Menchaca、亞凱迪亞市長王愛琳（Eileen Wang）、羅斯密市長Sandra Armenta等，並頒發賀狀，高度肯定加州中華工商婦女企業管理協會在促進族裔融合及經濟發展中的貢獻。美國華人聯合總會（美華總）也派出代表團支持。

本屆典禮同時舉行「毓秀獎」頒獎，以表彰在專業領域展現卓越領導力及對社會有深遠貢獻的個人與企業。2026年度獲獎名單包括傑出成就獎：方樹強（Mike Fong）；傑出女性楷模獎：Denise Menchaca；傑出女企業家獎：王明明；傑出男企業家獎：歐陽華；傑出社區貢獻獎：鹿強；優良企業獎：Alchemy 家居用品；傑出人才獎：蕭蘭（Gloria Xiao）；終身成就獎：陳鳳儀（Florence Lin）。