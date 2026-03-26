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吃美食做慈善 味覺大師節4月19日登場

記者張宏／巴沙迪那報導
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第八屆年度味覺大師節（Masters of Taste 2026）將於4月19日在巴沙迪那玫瑰碗舉行。（主辦方提供）
第八屆年度味覺大師節（Masters of Taste 2026）將於4月19日在巴沙迪那玫瑰碗舉行。（主辦方提供）

第八屆年度味覺大師節（Masters of Taste 2026）將於4月19日下午3時至7時在巴沙迪那玫瑰碗舉行。作為洛杉磯首屈一指的戶外奢華美食與飲品節，活動所有收益的100%將直接捐贈給聯合車站遊民服務機構（Union Station Homeless Services），該機構已服務無家可歸者超過50年，為數以千計社區居民提供援助與住房支持。

Masters of Taste自創辦以來已累計募款超過350萬美元，成為南加州知名的慈善美食活動。今年活動預計吸引3000多名美食愛好者參加，現場匯集超過百名知名主廚與餐飲品牌，提供無限量試吃與精品飲品，被譽為洛杉磯年度最受期待的美食盛會之一。

今年活動由主廚夫妻檔Thomas Kalb與Vanessa Tilaka Kalb擔任主廚主持，帶領眾多餐飲團隊參與盛會。往年參與品牌包括知名牛排館、亞洲料理餐廳及人氣甜點店等，呈現南加多元飲食文化。活動將在球場草地上舉行，採取自由走動式品嚐形式，賓客可在下午時段盡情品嚐各式精緻料理、甜點及飲品。超過100家來自南加州知名餐廳將提供特色菜餚，並搭配精品葡萄酒、精釀啤酒與創意雞尾酒，還設有咖啡與甜點專區和現場娛樂表演。

主辦單位表示，希望透過美食與公益結合的方式，讓參與者在享受頂級餐飲體驗的同時，也能為社區弱勢群體提供實質幫助。聯合車站在協助無家可歸者取得永久住房方面達到97%的成功率。他們的使命不僅是提供臨時庇護，更致力於透過住房、支持服務以及社區連結，打造長久的解決方案。

活動詳情請登錄https://mastersoftastela.com/。

第八屆年度味覺大師節現場將提供超過100家來自南加州知名餐廳的特色菜餚。（主辦方...
第八屆年度味覺大師節現場將提供超過100家來自南加州知名餐廳的特色菜餚。（主辦方提供）

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