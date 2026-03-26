慶美建國250周年 亞凱迪亞辦無人機燈光秀

亞凱迪亞7月4日舉行盛大慶祝活動和無人機燈光秀。（亞市政府）

為紀念美國建國250周年，洛杉磯縣華人區亞凱迪亞 （Arcadia），將於7月4日舉行盛大慶祝活動和無人機 燈光秀，地點位於聖塔安妮塔公園（Santa Anita Park），也就是知名的亞凱迪亞跑馬場。

根據亞市政府提供的消息，慶祝活動將於7月4日下午6時至9時舉辦，舉辦地聖塔安妮塔公園，位於W. Huntington Drive 285號。該活動免費向公眾開放，並提供可選的VIP體驗。本次紀念活動將匯集居民、社區領袖以及當地組織機構，透過現場娛樂表演、適合全家參與的活動、遊戲、贈品發送和社區互動，共同慶祝這一國家歷史性的里程碑。

活動當晚8時30分，將舉行傑出社區嘉賓表彰儀式。晚上9時登場的無人機燈光秀作為壓軸演出，以現代化且富有視覺震撼的方式，向美國250年輝煌歷史致敬。市府官員表示，很榮幸能為社區舉辦這場意義深遠的慶祝活動，人們可以齊聚一堂，共同回顧國家歷史並展望未來。「我們期待居民與合作夥伴，共同參與這場難忘且具有紀念意義的盛會。」

為配合此次活動，亞市政府現開放企業及機構贊助機會，邀請各界參與這項具有歷史意義的慶典。贊助套餐起價為2000美元，內容包括現場展示和宣傳推廣，讓參與單位在支持重要社區活動的同時，也能提升品牌能見度，贊助申請截止日期為4月24日。