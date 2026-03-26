南加華裔家長教師協會獎學金 開始申請

南加州華裔家長教師協會每年舉辦優秀應届高中畢業生獎學金評選活動。圖爲2025年的獎學金頒獎儀式。（南加州華裔家長教師協會提供）

南加州華裔 家長教師協會2026年第21屆獎學金即日起受理申請，至2026年5月18日截止。該項特別為華裔應屆高中畢業生設立的獎學金，本年度將評選出三名品學兼優的學生，每名學生的獎學金為1000美元。

此次獎學金將以劉子傑博士的名字命名。劉子傑博士再度為獎學金慷慨解囊，捐贈5000美元。

南加州華裔家長教師協會義工團隊。（南加州華裔家長教師協會提供）

南加州華裔家長教師協會表示，凡就讀於南加州、具有公民或綠卡身份、品學兼優和熱心社區服務的華裔高中應屆畢業生，均有資格申請。主辦單位評鑑主要項目包括：課外與社區服務25%，自傳論文20%，學業成績30%，領導與才藝25%。申請表格可與副會長、獎學金主任溫峰聯絡：[email protected] 。獎學金頒獎儀式將在6月6日舉辦。

南加州華裔家長教師協會每年籌款得到社會各界人士大力支持。（南加州華裔家長教師協會提供）

成立於1979年的南加州華裔家長教師協會，是南加最早的華人教育、文化義工團體之一，為非營利性機構。協會每年都舉行許多活動，為社區服務。比如為應屆高中畢業生提供獎學金、開辦系列講座。講座涉及如何提高英文水平、如何申請聯邦和加州獎助學金、如何申請大學、親子關係和社會福利等廣泛內容。這些活動，在幫助華裔家長和學生適應美國的教育體制、提升教育品質、促進族裔和諧及文化教育的交流等方面，貢獻良多。