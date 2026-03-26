我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

南加華裔家長教師協會獎學金 開始申請

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州華裔家長教師協會每年舉辦優秀應届高中畢業生獎學金評選活動。圖爲2025年的獎學金頒獎儀式。（南加州華裔家長教師協會提供）
南加州華裔家長教師協會每年舉辦優秀應届高中畢業生獎學金評選活動。圖爲2025年的獎學金頒獎儀式。（南加州華裔家長教師協會提供）

南加州華裔家長教師協會2026年第21屆獎學金即日起受理申請，至2026年5月18日截止。該項特別為華裔應屆高中畢業生設立的獎學金，本年度將評選出三名品學兼優的學生，每名學生的獎學金為1000美元。

此次獎學金將以劉子傑博士的名字命名。劉子傑博士再度為獎學金慷慨解囊，捐贈5000美元。

南加州華裔家長教師協會義工團隊。（南加州華裔家長教師協會提供）
南加州華裔家長教師協會義工團隊。（南加州華裔家長教師協會提供）

南加州華裔家長教師協會表示，凡就讀於南加州、具有公民或綠卡身份、品學兼優和熱心社區服務的華裔高中應屆畢業生，均有資格申請。主辦單位評鑑主要項目包括：課外與社區服務25%，自傳論文20%，學業成績30%，領導與才藝25%。申請表格可與副會長、獎學金主任溫峰聯絡：[email protected] 。獎學金頒獎儀式將在6月6日舉辦。

南加州華裔家長教師協會每年籌款得到社會各界人士大力支持。（南加州華裔家長教師協會...
南加州華裔家長教師協會每年籌款得到社會各界人士大力支持。（南加州華裔家長教師協會提供）

成立於1979年的南加州華裔家長教師協會，是南加最早的華人教育、文化義工團體之一，為非營利性機構。協會每年都舉行許多活動，為社區服務。比如為應屆高中畢業生提供獎學金、開辦系列講座。講座涉及如何提高英文水平、如何申請聯邦和加州獎助學金、如何申請大學、親子關係和社會福利等廣泛內容。這些活動，在幫助華裔家長和學生適應美國的教育體制、提升教育品質、促進族裔和諧及文化教育的交流等方面，貢獻良多。

華裔

上一則

洛杉磯6餐廳新入選米其林指南 包括一家華埠隱藏中餐廳

下一則

加州男闖暗戀女子家 睡夢中舔咬她的腳趾…被判6年徒刑

延伸閱讀

大紐約區華人教育基金會獎學金起跑 李德怡談申請要點

大紐約區華人教育基金會獎學金起跑 李德怡談申請要點
中華愛心基金會將辦慈善晚宴 募款社區教育、青年獎學金

中華愛心基金會將辦慈善晚宴 募款社區教育、青年獎學金
美國中華愛心基金會5/2舉辦雙年度慈善晚宴

美國中華愛心基金會5/2舉辦雙年度慈善晚宴
大紐約華人教育基金會 參展獲學子熱詢

大紐約華人教育基金會 參展獲學子熱詢
不甘心只做推拿 中國失明青年成美國名校科學博士

不甘心只做推拿 中國失明青年成美國名校科學博士
助申請大學 大紐約區華人教育基金會多場講座陸續登場

助申請大學 大紐約區華人教育基金會多場講座陸續登場

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭