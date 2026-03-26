南加華裔家長教師協會獎學金 開始申請
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南加州華裔家長教師協會2026年第21屆獎學金即日起受理申請，至2026年5月18日截止。該項特別為華裔應屆高中畢業生設立的獎學金，本年度將評選出三名品學兼優的學生，每名學生的獎學金為1000美元。
此次獎學金將以劉子傑博士的名字命名。劉子傑博士再度為獎學金慷慨解囊，捐贈5000美元。
南加州華裔家長教師協會表示，凡就讀於南加州、具有公民或綠卡身份、品學兼優和熱心社區服務的華裔高中應屆畢業生，均有資格申請。主辦單位評鑑主要項目包括：課外與社區服務25%，自傳論文20%，學業成績30%，領導與才藝25%。申請表格可與副會長、獎學金主任溫峰聯絡：[email protected] 。獎學金頒獎儀式將在6月6日舉辦。
成立於1979年的南加州華裔家長教師協會，是南加最早的華人教育、文化義工團體之一，為非營利性機構。協會每年都舉行許多活動，為社區服務。比如為應屆高中畢業生提供獎學金、開辦系列講座。講座涉及如何提高英文水平、如何申請聯邦和加州獎助學金、如何申請大學、親子關係和社會福利等廣泛內容。這些活動，在幫助華裔家長和學生適應美國的教育體制、提升教育品質、促進族裔和諧及文化教育的交流等方面，貢獻良多。
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