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南加華人 捐款飛虎隊組織1.5萬元

記者張宏／洛杉磯報導
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今年正值美國飛虎隊成立85周年，南加華人慷慨解囊為美國飛虎隊友好協會和美國飛虎隊研究院等組織捐款1萬5000多美元。（記者張宏／攝影）
今年正值美國飛虎隊成立85周年，南加華人慷慨解囊為美國飛虎隊友好協會和美國飛虎隊研究院等組織捐款1萬5000多美元。（記者張宏／攝影）

今年正值美國飛虎隊成立85周年，南加華人慷慨解囊為多個飛虎隊組織捐款1萬5000多美元，支持其緬懷飛虎隊先烈和推廣飛虎隊精神。美國飛虎隊友好協會和美國飛虎隊研究院及美國飛虎文化交流協會日前主辦「弘揚歷史、促進交流」主題晚會，當晚200多名嘉賓齊聚一堂，共同緬懷飛虎隊在二戰期間與中國軍民並肩作戰的歷史功績，並展望中美民間友好合作未來。

中國駐洛杉磯總領館僑務主任王琦表示，在二戰烽火歲月中，一群英勇美國飛行員組成飛虎隊。他們與中國軍民並肩作戰，抵禦日本侵略者的攻擊。飛虎隊成為勇氣、犧牲與團結精神的象徵。大家相聚，不僅是緬懷他們的英勇，更是為了延續他們的精神及飛虎隊所代表的中美友誼和對和平的共同追求。

美國飛虎隊友好協會會長許紹理表示，當年逾2000名飛虎隊員在中國犧牲，中國軍民亦冒險營救超過200名美國飛虎隊員，見證雙方經歷血與火考驗所凝聚的友誼。希望新時代繼續講好飛虎故事，讓飛虎精神代代相傳。

為紀念美國飛虎隊成立85周年，「弘揚歷史、促進交流」主題晚會日前登場，當晚200...
為紀念美國飛虎隊成立85周年，「弘揚歷史、促進交流」主題晚會日前登場，當晚200多位嘉賓齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊研究院院長陳燦培表示，今年是美國飛虎隊成立85周年，大家作為勝利果實享受者，舉辦紀念美國飛虎隊成立周年慶祝晚會，目的就是要傳承飛虎情誼，鞏固中美兩國人民之間傳統友誼。

活動上陳納德將軍外孫女Nell Calloway與孫女Janet L. Chennault、聯邦眾議員趙美心、聖蓋博市議員丁言愉、美國飛虎隊研究院執行會長梁玉霞及美國飛虎文化交流協會會長唐楓等嘉賓出席。現場以鹿強為首的華人為飛虎隊組織慷慨解囊，短時間內捐款1萬5000多美元，展示了華人對飛虎隊犧牲奉獻的感謝。

晚會透過回顧飛虎隊的光輝歲月，與會者更加深刻認識到和平與合作的珍貴價值。主辦方強調，未來將持續舉辦相關活動，促進中美民間交流，讓飛虎精神在新時代持續發揚光大。

趙美心

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