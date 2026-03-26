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羅省中華會館 表揚17位優秀青年

洛杉磯訊
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南加州全僑各界慶祝青年節暨優秀青年頒獎典禮日前在華埠舉行，會中表彰17位來自醫療、教育、商業、科技等領域的優秀青年。（中華會館提供）
南加州全僑各界慶祝青年節暨優秀青年頒獎典禮日前在華埠舉行，會中表彰17位來自醫療、教育、商業、科技等領域的優秀青年。（中華會館提供）

羅省中華會館主辦的「南加州全僑各界慶祝青年節暨優秀青年頒獎典禮」22日在華埠舉辦，吸引逾300人出席。當晚表彰17位來自醫療、教育、商業、科技等領域的優秀青年，肯定其在專業與社區的傑出表現。

中華會館主席聶澤英表示，17位獲獎青年來自不同專業領域，在各自崗位上展現實力與潛力。他指出，中華會館長期舉辦青年節與優秀青年選拔，不僅是對個人成就的肯定，更希望藉此鼓勵年輕一代持續精進，未來在社會各層面發揮影響力。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示，中華會館作為百年僑團，持續與時俱進，在保留歷史精神的同時，也關注新世代的發展。她表示，今年多數獲獎者在美國成長，能在多元文化環境中建立自我定位，並將專業能力回饋社會，展現新一代華人青年兼具國際視野與文化底蘊的特質。

聯邦眾議員趙美心表示，青年在公共事務與專業領域的參與，對社區長遠發展至關重要。她指出，本屆獲獎者背景多元，從科研、教育到商業領域，皆有具體成果與貢獻，反映出華人青年在美國社會中逐步擴展影響力，也為後進樹立榜樣。

籌委會總幹事張麗卿表示，籌辦青年節系列活動，不僅是回顧歷史，更是著眼未來，希望透過平台讓優秀青年被看見，並促進不同世代之間的交流。

趙美心 洛杉磯

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