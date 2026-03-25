巴沙迪那教會旁建145戶長者住宅 重啟審議

在沉寂近五年後，位於巴沙迪那（Pasadena）基督科學第一教會（First Church of Christ, Scientist）停車場的長者住宅開發計畫再度啟動。（Steinbert Hart）

在沉寂近五年後，位於巴沙迪那（Pasadena）基督科學第一教會（First Church of Christ, Scientist）停車場的長者住宅開發計畫再度啟動，並重新提交至巴沙迪那設計委員會（Pasadena Design Commission）審議。委員會於24日審查此一擬建的五層樓長者住宅案。該案將在巴沙迪那劇院區（Pasadena Playhouse District）邊緣、毗鄰歷史悠久的基督科學第一教會興建，共提供145個長者居住單位。

根據Pasadena Now報導，該開發案位於南奧克蘭大道80號（80 S. Oakland Ave.）。（谷歌地圖）

根據Pasadena Now報導，該開發案位於南奧克蘭大道80號（80 S. Oakland Ave.），是由Belmont GP Pasadena LLC（隸屬Belmont Village Senior Living品牌）提出的計畫，擬將現有的平面停車場改建為一座結合「輔助生活」與「失智照護」服務的住宅設施，並設有兩層地下停車場。

由於設計委員會在設計審查等特定申請事項上具有決策權，本次會議僅針對概念設計進行有條件審議與表決，後續仍需在最終設計審查階段進一步評估相關細節。若該案遭上訴或被要求進一步審查，最終核准權仍由市議會掌握。

該設施總樓地板面積約為12萬7500平方英尺，規畫提供多種房型，包括單間（studio）、一房及兩房單位。整體設計採現代建築風格，並融入鄰近的1908年落成的基督科學第一教會所呈現的古典復興比例元素，以及位於東格林街600號AT&T大樓的美術學院派（Beaux-Arts）設計特色。

建築本體為五層樓設計，上層採逐層退縮形式，最高高度約66英尺，保留了教會標誌性的銅製圓頂景觀視野。

巴沙迪那設計委員會於24日審查此一擬建的五層樓長者住宅案。該案將在巴沙迪那劇院區邊緣、毗鄰歷史悠久的基督科學第一教會興建，共提供145個長者居住單位。（巴沙迪那市政府）

該案另一大亮點為規畫共享公共開放空間。開發商計畫打造景觀戶外廣場，並拓寬南奧克蘭大道沿線既有的行人步道，同時將建築自地界線再退縮15英尺，騰出空間種植雙排樹木，設置結合座椅的低矮花台，以及鋪設多樣化地面材質。該步道將串聯教會的閱讀花園及通往格林街的既有通道，進一步強化劇院區的人行動線網絡。

建築一樓則規畫多項公共與住戶設施，包括主要入口大廳、美容沙龍、商用廚房、餐廳、多功能交誼廳及小酒館等空間。

二樓將設有專為失智照護住戶設置的專用餐廳與露台，服務特定記憶照護單元。五樓則規畫健身中心、兩處露台，以及更多較大型的住宅單位。全棟建築亦配置多項公共設施空間，包括設有泳池的中庭、影音放映室以及多功能會議廳。

地下停車場共規畫兩層，約可提供133個車位，將由長者住宅與教會共同使用，以補足原有地面停車場的空間。建築內亦將設置專用電梯與特色樓梯，使教會訪客可從停車場直接通往上方的公共廣場。

市府規畫與社區發展部人員已建議核准本案的概念設計審查。不過，市府仍提出若干需在最終設計階段檢視的附帶條件，包括優化行人步道東端設計以提升入口吸引力、改善El Dorado Street的乘客接送與裝卸區域，以及進一步研究建築立面的開窗設計。

此外，市府也要求開發商評估增設更多私人陽台，以強化建築的住宅特性，並確保第二與第五層露台提供實際可用的公共與休憩空間。同時，最終景觀設計方案也需說明如何在基地內完成樹木補植要求。