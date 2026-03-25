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搶劫加州等美西3州銀行 智利團夥認罪

編譯陳盈霖／綜合報導
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智利嫌犯承認犯下跨州銀行與自動櫃員機搶劫案。（示意圖，本報檔案照）
智利嫌犯承認犯下跨州銀行與自動櫃員機搶劫案。（示意圖，本報檔案照）

CBS電視台報導，46歲智利男子伊爾巴卡（Francisco Antonio Marin Ilbaca），16日承認犯下一系列「共謀銀行搶劫罪」。據悉，這個犯罪集團在加州、俄勒岡和華盛頓州犯下多起案件，共得手超過500萬美元。加州東區（Eastern District of California）聯邦檢察官格蘭特（Eric Grant）17日於新聞稿中指出，伊爾巴卡隸屬一個更大的南美竊盜集團（South American Theft Group，SATG）。

根據法院文件，他與共犯在2024年5月至10月期間策畫進行多起搶劫。他們會先勘查較容易下手的銀行與自動櫃員機地點，行動時假扮工人，使用噴燈與手機訊號干擾器等工具破門而入竊取現金。此集團還會在犯案地點附近租賃短期度假屋，透過黑市租車，降低被追蹤風險。

該集團搶劫目標包括北加州奧本（Auburn）、克洛維斯（Clovis）、福爾河密爾斯（Fall River Mills）、弗雷斯諾（Fresno）、麥賽德（Merced）、莫德斯度（Modesto）、羅克林（Rocklin）、羅斯維爾（Roseville）和約巴市（Yuba City）等，也於南加州洛杉磯、橙縣地區與俄勒岡、華盛頓州等地犯案。

檢方指出，南美竊盜集團犯罪網，多由哥倫比亞（Colombia）及其他南美國家成員組成，在美國各地流竄作案，過去也曾鎖定亞裔商家。

伊爾巴卡預計於6月8日宣判，面臨最高五年刑期。聯邦檢察官辦公室表示，目前還有另外九名共犯被起訴。其中，27歲智利女子席爾瓦（Maite Celis Silva）上月亦承認銀行搶劫及共犯等罪名。銀行搶劫最高可判20年刑期，共謀罪最高五年。

這起案件由聯邦調查局（FBI），與北加州多個地方警務單位，及洛市、洛縣警局和西雅圖等警局合作。

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