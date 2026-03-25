缺人力 聖地牙哥國際機場安檢塞爆 人龍排到街上

因政府停擺，聖地牙哥國際機場大排場龍。圖為2025年11月政府停擺導致該機場人員擁塞。（示意圖，路透社）

根據NBC電視台、FOX電視台等報導，聖地牙哥 國際機場（San Diego International Airport）近日出現罕見景象，安檢排隊人潮不僅擠滿航廈內部，甚至一路延伸至戶外街道，讓不少旅客在尚未踏入航廈前，就已加入排隊行列。

旅客抵達機場後發現，還沒進入航廈，就必須先排隊等待安檢。23日上午，第一航廈的安檢隊伍從航廈內一路延伸至門外，甚至沿著街道排開。有旅客表示，從未在該機場看過如此誇張的排隊情況。

原本計畫前往北加州出差的旅客Evan Gunsberg表示：「我本來以為情況被誇大，覺得自己還有時間喝杯咖啡，但現在我可能直接回家，重新安排會議。」他補充：「我真的不敢相信眼前看到的情況，我並不生氣，因為這一切實在太荒謬了。」

現場安檢延誤情況遍及整個第一航廈，隊伍從航廈內延伸到室外，再繞回室內。在該機場，即便是原本應可快速通關的CLEAR服務通道，也出現異常壅塞，排隊人潮比平時長出許多，未能有效紓解壓力。

一名機場員工表示，截至當日上午7時，一般安檢隊伍的等候時間約為1.5小時。機場方面也發布提醒指出，安檢關卡可能出現長時間等候，建議旅客至少在航班起飛前兩小時抵達機場，以免影響行程。

這波安檢壅塞情況，發生在聯邦政府部分停擺持續數周之際。期間包括運輸安全管理局（TSA）在內的聯邦員工未能領薪。

與過去政府停擺期間類似，不少員工選擇辭職、集體請病假或以其他方式表達抗議，導致人力短缺，進一步拉長安檢等待時間。

從聖地牙哥出發的旅客Tyler Moore表示，他認為TSA人員屬於關鍵職位。對於當前的長時間排隊，他說：「希望情況能盡快改善，讓人員回到工作崗位，但這最終仍需要政府合作，找到更好的解決方案。」

對此，總統川普表示，將派遣移民暨海關執法局（ICE）人員前往部分機場協助處理相關工作，以便讓TSA人員能專注於安檢與安全任務。