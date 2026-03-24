我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

時尚華女盜他人卡 爾灣名店大肆消費

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華女嫌疑人（中間）在時尚品牌店購買多件商品。（爾灣警局）
華女嫌疑人（中間）在時尚品牌店購買多件商品。（爾灣警局）

南加橙縣華人聚居富裕區爾灣（Irvine），當局日前破獲一起Apple Pay盜竊案件。涉案人是一名華人女子，從警方拍攝的視頻畫面中，可以看到女子長髮飄飄、穿著時尚，她涉嫌盜竊Apple Pay資訊，並在Lululemon等知名服裝店大肆消費。

據爾灣警察局的消息，Spectrum分局警員最近調查Lululemon、絲芙蘭（Sephora）和附近一家Target超市的詐欺購物案件，獲悉嫌犯使用他人的Apple Pay資訊，購買價值約2400美元的禮品卡。

警局公開的視頻顯示，一名年輕女子長髮飄逸，身穿淡色套裝、外面搭配一件米色馬甲，看上去十分時尚。她在服裝店、化妝品店用禮品卡購買多件商品，之後駕駛一輛白色轎車離開。警方鎖定嫌疑人後展開追蹤抓捕。警員最後在米慎維埃和市（Mission Viejo）找到嫌疑人並將其逮捕。37歲的洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）居民顏宇（Yan Yu，音譯），因身分盜竊罪目前被關押在橙縣監獄。

針對此案，警局提醒市民警惕信用卡、Apple Pay等支付方式被盜，建議開啟交易提醒功能，以便及時收到消費通知。如果發現任何異常交易，應立即致電信用卡公司並凍結帳戶。

華女顏宇（Yan Yu，音譯）因身分盜竊罪被抓。（爾灣警局）
華女顏宇（Yan Yu，音譯）因身分盜竊罪被抓。（爾灣警局）

上一則

臭到挨罰 加州一台菜餐館下架臭豆腐

下一則

艾爾蒙地學區性騷擾投訴 達和解

延伸閱讀

男擁35次前科 剛出獄又被捕 賭城警局長：受夠了

男擁35次前科 剛出獄又被捕 賭城警局長：受夠了
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪
假冒執法詐騙 維州、馬州居民失金 1商人損失70萬

假冒執法詐騙 維州、馬州居民失金 1商人損失70萬
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光

華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒