時尚華女盜他人卡 爾灣名店大肆消費

華女嫌疑人（中間）在時尚品牌店購買多件商品。（爾灣警局）

南加橙縣華人聚居富裕區爾灣（Irvine），當局日前破獲一起Apple Pay盜竊案件。涉案人是一名華人女子，從警方拍攝的視頻畫面中，可以看到女子長髮飄飄、穿著時尚，她涉嫌盜竊Apple Pay資訊，並在Lululemon等知名服裝店大肆消費。

據爾灣警察局的消息，Spectrum分局警員最近調查Lululemon、絲芙蘭（Sephora）和附近一家Target超市的詐欺購物案件，獲悉嫌犯使用他人的Apple Pay資訊，購買價值約2400美元的禮品卡。

警局公開的視頻顯示，一名年輕女子長髮飄逸，身穿淡色套裝、外面搭配一件米色馬甲，看上去十分時尚。她在服裝店、化妝品店用禮品卡購買多件商品，之後駕駛一輛白色轎車離開。警方鎖定嫌疑人後展開追蹤抓捕。警員最後在米慎維埃和市（Mission Viejo）找到嫌疑人並將其逮捕。37歲的洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）居民顏宇（Yan Yu，音譯），因身分盜竊罪目前被關押在橙縣監獄。

針對此案，警局提醒市民警惕信用卡、Apple Pay等支付方式被盜，建議開啟交易提醒功能，以便及時收到消費通知。如果發現任何異常交易，應立即致電信用卡公司並凍結帳戶。