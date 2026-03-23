經文處觀光組讚祈島系列紙雕燈

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚（右二）介紹，現場發送的「喔熊馬抵嘉」造型小提燈等各種禮物，總數超過1000份。（記者楊青/攝影）

代表2026聖蓋博燈會聯合主辦單位之一台灣觀光署的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組展位精彩紛呈，10組分散在燈會的台灣彩燈作品、數百份免費贈送的提燈和各種伴手禮，還有大量的台灣旅遊觀光資訊，讓民眾興高采烈滿載而歸。

從上午到晚上，該展位人流不斷。經文處觀光組組長林宜錚表示，今年燈會現場新增10組台灣花燈作品，包括造型樹燈、台灣特有種鳥類帝雉及藍鵲的造型花燈，以及充滿童趣和牧場特色的故事花燈，讓南加州民眾能近距離欣賞繽紛璀璨的花燈。

今年展出的作品中，值得特別介紹的一組六件燈組，是由台灣紙雕藝術家成若涵設計的「祈島系列(Precious Island)作品，經由紙雕創作，再由不鏽鋼打造而成，以紙雕特有技法，加上燈光暈染出光影交織的特殊效果，展現台灣周邊島嶼（如澎湖吉貝島、台東綠島等）特有的動植物生態與人文元素。

例如澎湖吉貝島以地勢平坦、耕地廣闊著稱，早期居民多過著半農半漁的生活。島上可見仙人掌、玄燕鷗及沿海的黑碟貝等生態，同時保留傳統「石滬」捕魚地景，展現海島文化特色。台東綠島則被譽為天然生態教室，不僅成功復育曾瀕臨絕種的台灣梅花鹿，島上還棲息著保育類「津田氏大頭竹節蟲」，每年夏季更可見陸蟹集體橫越道路前往海邊產卵的自然奇觀，而這些獨特的景色都融入成若涵的創作之中，打造出獨具特色的絕美花燈。

攤位各種免費贈送的小禮物，更是引起家長和孩子們極大興趣。林宜錚表示，這次僅現場發送的馬年提燈「喔熊馬抵嘉」（台語音，意即黑熊也在這）造型小提燈，就準備了700份，還有各種禮物，總數超過1000份。除介紹各式台灣旅遊活動與特色景點，現場也將特別設置趣味打彈珠遊戲，邀請所有民眾一同參與互動。

林宜錚表示，台灣的燈會規模年勝一年。剛剛結束的2026燈會在嘉義舉辦，吸引大量國外遊客，遊客們賞燈的同時，遊覽阿里山的雲海，小火車穿越阿里山，遊興盎然。2027年台灣燈會將在苗栗舉辦，客家美食、客家山歌、東方美人茶等，都非常值得期待。