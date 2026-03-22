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越南商會籌備邢台交流

記者劉子為╱蒙特利公園市報導
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美國越南總商會宣布，國際青少年研學交流團將於3月底啟程，前往中國河北省邢台市學習交流。（記者劉子為╱攝影）
美國越南總商會宣布，國際青少年研學交流團將於3月底啟程，前往中國河北省邢台市學習交流。（記者劉子為╱攝影）

由美國越南總商會籌備的國際青少年研學交流團，將於3月底啟程前往中國河北省邢台市，展開學習交流與才藝觀摩，盼透過教育與文化互動，深化美中民間友誼。

美國越南總商會創會主席馬世俊表示，此次交流計畫不僅是學生出訪，更是連結文化、教育與商業的重要平台。「這些學生代表未來的領袖與創業者，讓他們親身參與國際交流，是對未來的重要投資。」

商會最高榮譽顧問、此次交流促成人之一陳贊新指出，此次交流團共41人，包括31名學生、5名教師，以及7名商業代表。

陳贊新表示，去年9月，他受邀赴杭州參加中美友好城市大會，隨後前往邢台訪問，並與當地高校建立聯繫，促成本次交流。此外，邢台轄下的威縣與南加華人聚集的蒙特利公園市還是友好城市。

交流團的學生除參與校園互動外，也將體驗當地特色文化，如學習製作邢台知名的白瓷工藝，包括茶杯與茶壺等。行程後段，交流團將前往北京，參訪長城、故宮等歷史文化地標。

蒙特利公園市長楊安立表示，該市與威縣的友好城市關係，使此次交流更具意義。

亞裔才藝基金會會長莊春惠將擔任學生領隊，她指出，學生們正在認真準備多項表演節目，涵蓋舞蹈、樂器與武術等。

越南總商會創會主席馬世俊表示，此次交流計畫不僅是學生出訪，更是連結文化、教育與商...
越南總商會創會主席馬世俊表示，此次交流計畫不僅是學生出訪，更是連結文化、教育與商業的重要平台。右起：鄭偉民、馬世俊、陳贊新、楊安立、都蘭英。（記者劉子為╱攝影）

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