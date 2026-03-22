中國信託銀行參與聖蓋博燈會展現社區投入，並持續擴展據點提供多元金融服務。（記者張庭瑜╱攝影）

中國信託銀行（CTBC Bank USA）參與由世界日報與聖蓋博市政府共同主辦的聖蓋博燈會，展現深耕社區、長期服務華人客群的企業承諾。

中國信託銀行表示，很榮幸參與一年一度的燈會盛會，並藉此機會感謝社區客戶30多年來的支持。未來將持續提供專業且完善的金融服務，陪伴客戶在人生各階段穩健成長。在業務拓展方面，中國信託銀行目前在全美共有21個服務據點，遍及加州、紐約州 、新澤西州及亞利桑納州，持續朝華人銀行首選品牌邁進。

除一般存放款業務外，中國信託銀行亦提供多元金融產品，包括房屋淨值貸款方案，前六個月帳單周期推出5.99%優惠利率；並以具競爭力的條件與快速核貸流程，協助客戶靈活運用資金。此外，該行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多項商業貸款服務，協助華人企業發展。

在財富管理方面，中國信託銀行強調以「We are family」為核心理念，透過專業團隊提供客製化投資與退休規劃服務，協助客戶打造長遠財務藍圖，保障家庭未來。活動中，中國信託銀行代表並接受聖蓋博市與世界日報頒發表揚狀，肯定其長期支持社區文化活動與在地服務的貢獻。銀行表示，未來將持續深化與社區的連結，提供更貼近華人需求的金融服務。