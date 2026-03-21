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聖蓋博市燈會╱芮星學院師生 聯手帶來音樂盛宴

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
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芮星音樂藝術學院（Rising Stars Institute）將在「2026聖蓋博燈會」帶來精彩演出。（Rainee Lu提供）
芮星音樂藝術學院（Rising Stars Institute）將在「2026聖蓋博燈會」帶來精彩演出。（Rainee Lu提供）

「2026聖蓋博燈會」3月21日、22日熱鬧登場，芮星音樂藝術學院（Rising Stars Institute）也將在現場帶來精彩演出。由學院師生聯手呈現的音樂節目，融合中西樂風與不同年齡層的舞台魅力，透過現場樂隊與歌唱表演，為燈會注入活力與溫度，成為活動亮點之一。

本次表演內容以音樂演出為主軸，結合樂隊現場伴奏、學生獨唱及打擊樂演出，整體節目約一小時，主打「唱歌與架子鼓」兩大亮點，曲目選擇以觀眾熟悉的流行歌曲為主，提升現場共鳴與互動性。

這次演出約有六至七名學員輪番登台，呈現多首觀眾耳熟能詳的流行歌曲，整體節目長約一小時。歌唱部分涵蓋多首中英文經典作品，包括方大同的「愛愛愛」、林俊傑的「曹操」、「喜歡你」、電影「消失的她」主題曲等，曲目選擇貼近主流，提升觀眾熟悉度與共鳴。這次院長Rainee也將親自演唱英文歌曲「Golden」與中文歌曲「喜歡你」。

架子鼓演出則以英文流行歌曲為主，強調節奏與舞台張力，與歌唱表演相互搭配，讓整體節目更具層次感。

院長Rainee表示，相較以往加入烏克麗麗與薩克斯風等器樂，今年節目更聚焦於歌唱與打擊樂呈現，並選擇更為大眾熟悉的曲目，希望讓觀眾在輕鬆氛圍中享受完整且具感染力的舞台演出。

芮星音樂藝術學院由院長Rainee Lu創辦，2025年於南加州成立，致力結合理論訓練與實戰演出，提供學生完整音樂教育。她長年從事音樂教學與舞台指導，曾擔任「音為夢想歌唱大賽」評審，並指導學生在「中國新聲代」、水立方杯中文歌曲大賽、美國青少年音樂大賽等多項賽事中奪冠。她說：「我們堅持讓學生在真實舞台中學習音樂，讓更多學生有舞台可以展現自己。」

芮星音樂藝術學院由院長Rainee Lu（見圖）創辦。（Rainee Lu提供）
芮星音樂藝術學院由院長Rainee Lu（見圖）創辦。（Rainee Lu提供）

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