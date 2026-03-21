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聖蓋博市燈會╱變臉藝人阿明 展中國非遺文化魅力

記者張宏／洛杉磯即時報導
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3月21日和22日在聖蓋博舉辦的「2026聖蓋博市燈會」上，變臉藝人阿明將帶來專場變臉表演，希望展現中國非物質文化遺產的魅力。（阿明提供）
3月21日和22日在聖蓋博舉辦的「2026聖蓋博市燈會」上，變臉藝人阿明將帶來專場變臉表演，希望展現中國非物質文化遺產的魅力。（阿明提供）

21日和22日舉辦的「2026聖蓋博市燈會」上，變臉藝人阿明將帶來專場變臉表演，希望展現中國非物質文化遺產的魅力。

阿明和世界日報合作多年，他長期活躍於美國洛杉磯，是致力中國非物質文化遺產海外傳播的表演藝術工作者。他憑藉其獨特的藝術技藝與廣闊國際視野，致力搭建中西文化交流的橋梁。阿明以川劇變臉與長嘴壺功夫茶為演出核心，常年走進洛杉磯及海外多所知名頂尖高校、公共文化空間及社區場館，通過精心編排和創新的非遺演出與深度文化交流活動，將中國非遺傳統藝術帶入異國他鄉。

在非遺文化的傳播與創新實踐中，阿明始終堅持守正創新的核心理念與初心。不僅完整保留川劇變臉與長嘴壺功夫茶的傳統技藝精髓、核心程式與文化內核，確保藝術傳承的純度與高度。同時又敏銳捕捉並貼合海外受眾的審美偏好與文化接受心理，以極具創新性的舞台形式、通俗易懂的表達邏輯進行藝術呈現。他的表演互動性極強，現場氛圍熱烈火爆，極具感染力與號召力，能夠迅速點燃全場熱情，營造震撼的觀演體驗。讓中國非遺藝術走進海外校園與公眾生活，實現從單向展示到雙向共鳴的跨越。

阿明憑藉專業、地道、極具觀賞性與高參與度的表演，已成為洛杉磯最受歡迎的中國非遺表演者，積累龐大粉絲基礎與極佳市場口碑，深受海外師生、華人社群與當地主流社會觀眾的喜愛與推崇。他以海外非遺傳承人為崇高使命，堅持用舞台語言講好中國非遺，通過一次次精彩演出，讓中華優秀傳統文化在世界舞台上被看見、被喜愛。

洛杉磯

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