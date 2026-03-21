聖蓋博市燈會╱PUSD舞龍舞獅團 傳統文化現代演藝

PUSD舞龍舞獅團（PUSD Field Lion and Dragon Dance Team ）由巴沙迪那聯合學區（Pasadena Unified School District）中文雙語沉浸式課程的四至七年級學生所組成。（Tien-Hsin提供）

PUSD舞龍舞獅團（PUSD Field Lion and Dragon Dance Team ）由巴沙迪那聯合學區（PUSD）中文雙語沉浸式課程的四至七年級學生組成，他們參與在21日和22日在聖蓋博 舉辦的「2026聖蓋博市燈會」。

PUSD舞龍舞獅團學生在校不僅學習中文語言，也深入接觸中華文化，透過多元課程與活動培養跨文化理解與雙語能力，體現真正的雙文化學習精神。舞龍舞獅團發言人Tien Hsin表示，每年農曆新年來臨之際，舞龍舞獅團都會投入密集排練，準備精彩演出。他們將傳統的舞獅鑼鼓音樂與現代流行音樂巧妙融合，創造既保留文化底蘊又充滿活力與創意的表演形式。這樣的創新不僅讓觀眾耳目一新，也讓年輕一代更容易親近與理解傳統文化。

除了舞龍與舞獅外，近年來團隊也加入扇子舞等表演元素，這些舞蹈靈感來自中國傳統音樂或當代流行歌曲，進一步豐富整體節目內容。學生們在排練過程中，不僅學習動作與節奏，也培養團隊合作、紀律與舞台表現力，對個人成長有很大幫助。

該團隊多年來受邀於聖蓋博谷多個社區活動、文化節慶及學校場合演出，深受觀眾喜愛與肯定，他們對這次參與燈會演出非常期待。他們的表演不僅展現學生的努力成果，也成為推廣中華文化的重要橋樑，讓更多不同背景的人能欣賞並認識這項傳統藝術。透過這些演出，學生們也建立自信，並以自身文化為榮，成為連結東西方文化的小小文化大使。

PUSD舞龍舞獅團學生在校不僅學習中文語言，也深入接觸中華文化，透過多元課程與活動培養跨文化理解與雙語能力，體現真正的雙文化學習精神。（Tien-Hsin提供）