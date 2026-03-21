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聖蓋博市燈會╱中醫師創微笑舞團 帶民眾越跳越健康

記者張宏／洛杉磯即時報導
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微笑舞團將參加21日和22日舉辦的「2026聖蓋博市燈會」，屆時39名團員將帶來12隻舞蹈 ，帶領全場民眾一起越跳越健康。（微笑舞團提供）
微笑舞團將參加21日和22日舉辦的「2026聖蓋博市燈會」，屆時39名團員將帶來12隻舞蹈 ，帶領全場民眾一起越跳越健康。（微笑舞團提供）

中醫師創立微笑舞團，11年健身操風雨無阻甩走肩周炎。微笑舞團將參加21日和22日舉辦的「2026聖蓋博市燈會」，屆時39名團員將帶來12隻舞蹈，帶領全場民眾一起越跳越健康。

團長王美蓉是一名中醫師，且教授中醫推拿和穴位按摩，同時在美國學校教中醫，她平時很注重養生又喜歡跳舞，11年前她通過網絡學習加上自己的中醫穴位按摩知識，編撰成一個45分鐘的按摩操，每天早上8時在亞凱迪亞跑馬場公園帶領大家跳健身操。她說，剛開始很多路人直接加入，也有衝著健身操而來的人，因為這套健身操可謂人人受益，幫助治好很多人的肩周炎，大家稱其為養生團隊。

 11年來微笑舞團可謂風雨無阻，幾乎每天都跳，最初都是她在教，三四年後有跳舞基礎和天分的朋友加入一起教大家。舞團成員也壯大到200人，每天固定出席的有40人左右，基本都是華人，年齡層從最初四五十歲，到現在是五六十歲。

如今微笑舞團在南加華人區頗有知名度，說到團名，王美蓉說，當時她創立舞團時連微信都不會使用，因建群需要有團名，她自己覺得身體好必須要微笑，所以最初取名微笑廣場舞，現在改名為微笑舞團。他們和世界日報合作始於2022年參加世界日報的中秋活動，這次是第二次參加世界日報活動，屆時會帶來民族舞等12個舞蹈，有39個舞者參與，希望現場能帶動大家一起跳，甩走病痛。

微笑舞團成員壯大到200人，每天固定出席的有40人左右。（微笑舞團提供）
微笑舞團成員壯大到200人，每天固定出席的有40人左右。（微笑舞團提供）

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