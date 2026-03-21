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聖蓋博市燈會╱「熔岩玫瑰」登台 展現女性之美

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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熔岩玫瑰（Rosava）舞團成員身著亮眼舞衣合影，將於聖蓋博燈會帶來熱情洋溢的拉丁舞表演，展現動感節奏與舞台魅力。（副團長提供）
熔岩玫瑰（Rosava）舞團成員身著亮眼舞衣合影，將於聖蓋博燈會帶來熱情洋溢的拉丁舞表演，展現動感節奏與舞台魅力。（副團長提供）

由世界日報主辦的「2026聖蓋博市燈會」將於21日及22日熱鬧登場，洛杉磯全女性專業拉丁舞團「熔岩玫瑰（Rosava）」屆時將獻上兩支熱情洋溢的拉丁舞蹈，為現場觀眾帶來一場充滿活力的視覺饗宴。

熔岩玫瑰副團長Lulu表示，舞團此次將帶來恰恰、森巴（又稱桑巴，Samba）及牛仔舞（Jive）的節目，風格熱情活潑，令人一聽到音樂便忍不住隨之律動。她介紹，牛仔舞起源於美國爵士樂，節奏歡快，與恰恰、森巴同樣充滿喜悅氣息，期盼觀眾能感受到滿滿的快樂與能量。

備演過程同樣紮實投入。Lulu說明，舞團自去年聖誕節起便持續鑽研牛仔舞，此次演出由北京舞蹈學院出身的專業老師編排，成員在緊湊的排練時程中每周上課兩次，每次約一個半至兩小時，周末更加強在健身房自主排練，以最佳狀態迎接正式演出。

熔岩玫瑰成立於2025年，成員年齡橫跨20歲至近70歲，清一色為女性。Lulu指出，舞團創立的初衷，是希望展現女性在生命每個階段都能同樣美麗自信——如同玫瑰，無論何時皆能盛放。她說，「30歲的人可以看到60歲的自己，大家穿著同樣漂亮性感的裙子，站在同一個舞台上，那種感覺特別溫暖。」她表示，雖然拉丁舞傳統上講究男女搭檔，熔岩玫瑰卻以全女性陣容詮釋出跨世代的姊妹情誼，以快樂、健康、美麗為核心理念。成員們課後常相約用餐、共同錄製影片，凝聚出超越舞蹈本身的深厚情感。

Lulu呼籲觀眾透過熔岩玫瑰的演出，感受到女性在每個生命階段都同樣精彩的力量，「不管在哪個年齡，都可以活得很美麗、很快樂。」

洛杉磯

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