710公路北沿屋出售 價格引民怨

加州參議員Sasha Renee Perez（左）、加州眾議員方樹強（中）等呼籲建立監督機構，確保州公路局房產銷售程序公開透明、價格合理。（記者楊青╱攝影）

延宕超過半世紀的710公路北向延長工程在2022年被取消，但相關後續問題仍持續發酵。710公路沿線多位租戶在20日的一場記者會上表示，由加州公路局（Cal-Tran）持有並出售的沿線房產，價格遠超想像，要求州府介入監督。710延長工程計畫當年收購的沿途住宅後續銷售問題浮出檯面。

阿罕布拉學區馬凱博高中（Mark Keppel）戲劇教師Page Phillips表示，她和家人30多年前便開始租住在710延長線預定路廊旁的公路局房產中，她的三個孩子也在這棟房子出生長大。2022年延長工程取消後，政府宣布將分四批出售這些房屋，讓長期租戶有機會優先購買，令她全家一度相當振奮。

「我們以為終於可以買下住了幾十年的家」，Phillips說，但目前實際開出的售價，卻遠高於預期。她表示，他們居住的房屋建於1914年，屋況老舊，「這樣的房子應該用比較低的價格出售才合理」。

Page Phillips的家位南巴沙迪那Alpha街2000號街區，室内面積2052平方呎，占地7239平方呎，目前市場估價148萬美元左右。該住宅附近街區的所有住房的市場價格，無一不在百萬美元以上。Phillips不願透露她期望的買價，但表示目前政府給出的價錢遠高於她的期待。

加州公路局之前曾表示，710公路延長工程沿線房屋出售需依市場行情評估，即使提供一定折扣，也不能遠低於市價。買賣雙方分歧明顯。

仍有約200戶待售 交易卡關

20世紀70年代中期，加州公路局提出的710公路延長計畫經過長達半個世紀的拉鋸，不敵社區環保反對聲浪，2018年決定放棄，2022年正式取消。數十年來加州公路局為工程準備而在沿途陸續收購的400多棟房子，開始分四批處理出售，至今半數已完成過戶，但阿罕布拉北部、南巴沙迪那與巴沙迪那，仍約有200戶處於協商交易階段。

除價格問題外，部分案例也凸顯這些房子數十年來管理混亂。一位居民表示，她要從公路局手中將租住幾十年的房子買下來，但公路局說她已幾十年沒有繳納房租，要先交完40萬美元的房租，才能談房屋買賣。該居民表示，她目前已提告公路局，理由是自己多年來未被通知需補繳租金，她質疑政府管理混亂。

選區包括巴沙迪那的加州參議員Sasha Renee Perez、選區包括阿罕布拉的加州眾議員方樹強、南巴沙迪那市長Sheila Rossi等參加20日的記者會。Perez和方樹強均表示，公路局的專責是交通建設，不應成為房地產交易機構。呼籲建立監督機構，由更具專業的單位或獨立監督小組介入，確保這些房產的銷售程序公開透明、價格合理。

Sasha Renee Perez提到，Page Phillips是她當年在馬凱博高中時的戲劇老師，Phillips在該高中教書27年，將於今年5月退休。這麼一位數十年勤勤懇懇服務社區的教師，如今卻面臨購屋困境，希望政府能以更人性化方式處理，讓居民最終能安居樂業。

優先權與市價機制 成最大爭議

在此次爭議中，「長期租戶的優先購買權」與「依市場價格出售」之間的矛盾，成為核心問題。

根據加州公路局的政策，這批當年為興建710延長線所收購的住宅在出售時，現有租戶將有優先購買機會，這項安排原意在保障長期居住者的權益，避免因政策轉彎而被迫遷離。

而在實際操作上，房屋定價仍需參考市場行情，使得「優先權」在不少居民眼中變得「名不副實」。

支持公路局作法者認為，這些房產屬公共資產，出售時必須對納稅人負責，若價格過低，恐涉資產流失甚至引發法律爭議，因此以接近市價出售具其合理性。但反對者則指出，這些房屋多數屋齡老舊、長期缺乏維修，且租戶多年來在不確定政策下居住，實際上承擔了居住品質與心理壓力的成本，政府應在定價上給予更大幅度折扣，而非僅象徵性優惠。

此外，也有居民認為，所謂「優先購買權」若缺乏價格保障，實際上只是一種「優先參與競標的資格」，並未真正解決可負擔性問題。但也有居民認為，租戶幾十年來已享受政府的低額租金，沒有理由永遠得到優惠，這對其他民眾不公。

阿罕布拉學區馬凱博高中戲劇教師Page Phillips和家人租居了幾十年的房子，目前市場估價148萬美元左右。（記者楊青╱攝影）

阿罕布拉學區馬凱博高中戲劇教師Page Phillips（中）表示，她和家人30多年前就租住在710延長線預定路廊旁的公路局房產中，但目前加州公路局給出的售價遠高於她的期望。（記者楊青╱攝影）