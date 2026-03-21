歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬

司法部表示，11名被告透過盜用年長者身分資料，偽造房產資訊與文件，向私人放貸機構詐取數百萬美元貸款。（X@FBI Los Angeles）

司法部 （DOJ）19日表示，一項打擊房產詐騙的聯合執法行動逮捕11人，其中包括兩名外籍人士，涉案金額1740萬美元。檢方指控，被告透過盜用年長者身分資料，偽造房產資訊與文件，向私人貸款機構詐取數百萬美元貸款。

根據聯邦大陪審團提出的15項起訴書，該詐騙行動發生於2021年1月至2023年5月期間。主嫌涉嫌竊取多名年長屋主的個資，這些受害者在洛杉磯 多個地區擁有房產，包括華埠、好萊塢 、聖塔蒙尼卡等地。

檢方指出，嫌犯利用這些個資申請房產產權報告，並偽造身分證件、電子郵件帳戶，冒充屋主本人或其代理人、親屬，向私人貸款機構申請以房產作抵押的「硬錢貸款」（hard money loans）。為提高可信度，部分被告還製作虛假的銀行對帳單、租約、醫療證明甚至死亡證明，謊稱屋主的財務、健康狀況及貸款用途。

在貸款文件完成後，嫌犯進一步安排文件的偽造公證與簽署，最終成功讓資金透過支票及電匯發放至其控制的帳戶及郵箱。另有被告利用盜來的個資建立「合成身分」，開設銀行帳戶以轉移詐騙所得。整體案件涉及的金額約為1740萬美元，實際損失約600萬美元。

此次被捕的被告包括來自好萊塢、格蘭岱（Glendale）、北好萊塢等地的多名人士，其中部分人有化名，另有一人為伊朗籍且已面臨遣返令，一人為亞塞拜然籍綠卡持有人。除一人外，多數被告面臨共謀電匯詐騙及多項電匯詐騙指控，部分人另被控加重身分盜用與洗錢罪。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，加州近年大型詐騙案層出不窮，此案顯示犯罪集團利用複雜手法掠奪民眾財產，「這類行為將面臨嚴厲刑責」。

聯邦調查局（FBI）洛杉磯分局助理局長Akil Davis指出，產權詐騙問題日益嚴重，受害者多為長者，不僅身分被盜，積蓄亦遭侵吞。國稅局刑事調查局（IRS-CI）洛杉磯負責人Tyler Hatcher則表示，調查人員已追蹤每一筆資金流向，拆解整個詐騙資金網絡。

檢方表示，起訴書僅為指控，未來若罪名成立，被告每項詐騙及洗錢罪最高可判20年聯邦監禁，加重身分盜用罪則須加判兩年刑期。