洛杉磯亞裔共享車司機 涉詐領200萬紓困金 全投入加密貨幣

崔姓（Bruce Choi）亞裔男子涉嫌策畫一場高達200萬美元的COVID-19紓困金詐騙案，在搭機返美時，於舊金山國際機場遭到逮捕。（路透）

洛杉磯Fox 11報導，洛杉磯一名共享車（Rideshare）司機因涉嫌策畫一場高達200萬美元的COVID-19紓困金 詐騙案，並將所得資金用於投資加密貨幣 ，目前正投案面臨聯邦指控。

根據檢察官辦公室指出，現年34歲的崔．布魯斯（Bruce Choi）涉嫌自稱為「Premier Republic」公司的執行長。然而，調查發現該公司純屬虛構，完全沒有實際運營或聘雇員工。

檢方表示，崔嫌提交了多份偽造文件，其中包括一份聲稱2019年總收入高達1180萬美元的虛假報稅單，以及一份日期標註為不存在的「2020年2月31日」銀行對帳單。

透過這些拙劣的偽造手段，崔嫌成功騙取了：

•「薪資保護計畫」（PPP）貸款：199萬5000美元

•「經濟受損災難貸款」（EIDL）預付款：1萬美元

官員透露，這些資金隨後被轉帳至Kraken加密貨幣交易所帳戶。聯邦當局目前已扣押了近40枚比特幣。崔嫌日前自日本搭機返美，在舊金山 國際機場入境時遭到逮捕。

崔嫌將在舊金山出庭，隨後將移交至洛杉磯進行提審。若罪名成立，崔嫌所涉的每項電匯詐欺罪最高可判處30年聯邦監禁，洗錢罪則面臨最高10年刑期。