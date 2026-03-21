野火防治工程快速審批 南加多地受益

南加州今年高溫提前到來，政府呼籲民眾提前準備，包括做好消防、制定撤離計畫等。圖為2025年被野火燒毀的社區，目前仍在重建中。（記者楊青/攝影）

加州 州長辦公室20日稱，加州從2025年3月開始實施高風險森林和地區野火預防行政程序簡化行政令，300天加速審批防治工程超300項，涵蓋近5萬7000英畝土地，部分工程審批時間更從過去需一年以上，縮短至最快30天完成。

由野火與森林工作小組（Wildfire and Forest Resilience Task Force）公布的最新進展顯示，該計畫在南加州地區已有成果，包括一項超過600英畝的燃料減量（減少可燃物）工程，可降低寶馬山地區（Palisades）的野火風險。

不過消防部門指出，不同居住型態面臨的野火風險與防範方式存在明顯差異，僅政府工程遠遠不夠，需要全民提高防火意識。南加州山區住宅多位於野地與住宅交界地區（Wildland-Urban Interface），如聖蓋博 山區與內陸丘陵地帶，周邊植被密集，一旦發生火災，火勢蔓延迅速。這類住宅更依賴政府推動的燃料減量工程、防火隔離帶及疏散道路改善，同時住戶也需定期清理枯枝、維持「防禦空間」。

相較之下，城市住宅如洛杉磯市區或聖蓋博谷平地社區，直接受到野火威脅的機率較低，但仍可能面臨飛火飄落引燃屋頂或庭院可燃物的風險。因此，城市居民的防火重點在強化建材耐火性、清理屋頂與排水槽落葉，以及制定家庭應急撤離計畫。

專家指出，近年多起重大野火顯示，即使非山區社區也難完全置身事外，因此提升整體社區防災意識已成為趨勢。

近年來，加州持續加碼野火防治投資。自2019年以來，州府先後投入超過50億美元用於森林管理與防火工作，同時擴編消防體系。加州森林消防局過去五年平均每年增加1800全職人員及600季節性人力，整體規模幾乎翻倍。

此外，加州近年也擴充全美最大的空中滅火機隊、引入人工智慧與衛星監測技術，並建立全州森林數據系統，以更精準掌握火災風險。州府同時透過氣候債券撥款強化地方防災，其中南加州已獲得數千萬美元，用於聖塔蒙尼卡山區及聖蓋博谷周邊社區的防火工程。

南加州今年高溫提前到來，政府呼籲民眾提前準備，包括做好消防準備，制定撤離計畫等等。