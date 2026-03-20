「怕成果被浪費」中國研究員竊機密 遭判關1年後遣返

35歲的中國公民李雲海日前承認竊取商業機密罪，遭判處364天監禁。（德州大學MD Anderson癌症研究實驗室）

美國德州一名前癌症研究員因試圖將聯邦資助的科研資料帶往中國，近日被判入獄並面臨遣返。35歲的中國公民李雲海（Li Yunhai）日前承認竊取商業機密罪，遭判處364天監禁。

根據法院紀錄，李雲海此前已在哈里斯縣（Harris County）監獄服刑196天，該時長將計入刑期。依據認罪協議，他在服完剩餘刑期後，將交移民局拘留並遣返回中國。檢方原先還指控他篡改政府紀錄，但在認罪協議中已撤銷該指控。

根據Houston Public Media報導，李雲海於2022年進入德州大學MD安德森癌症中心擔任博士後研究員，主要從事乳癌治療相關研究。法院文件指出，其研究項目由美國國家衛生研究院（NIH）及國防部提供資金，屬於聯邦資助研究。

由於研究經費來源及李雲海在MD安德森的身分，他被視為德州政府雇員；按規定任何研究資料禁止存於個人電子設備，亦不得參與外部有償研究或擁有外部財務利益。然而，檢方指出，李雲海在任職期間接受中國國家自然科學基金資助，並為中國一所大學附屬醫院進行研究。

此外，調查顯示，李雲海將MD安德森的機密資料存儲於個人電腦及谷歌網盤。2025年6月，院方發現相關情況後，要求其刪除。不過檢方指出，李雲海仍秘密將備份保存在中國公司百度旗下的「百度網盤」。

2025年7月，李雲海在休士頓 布希國際機場準備搭機前往中國時，被美國海關暨邊境保護局（CBP）攔查，並在其筆記型電腦中發現相關機密資料。

法院文件顯示，李雲海起初向執法人員表示，不記得是否簽署保密協議，但之後承認，由於與MD安德森的合約結束後「感覺研究成果被浪費」，因此下載資料，打算帶回中國繼續研究。

在海關審訊後，國土安全調查局（HSI）將相關情況通報德州公共安全部。截至目前，李雲海的辯護律師尚未對媒體的提問作出回應。