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油價波動 專家：加州房地產市場恐將放緩

編譯廖宜怡／綜合報導
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受全球動盪時局影響，加州許多潛在房屋買家決定延後購屋計畫。（美聯社）
受全球動盪時局影響，加州許多潛在房屋買家決定延後購屋計畫。（美聯社）

加州房地產市場原本有望在春季旺季回暖，但專家指出，鑑於眼前存在許多重大阻礙，市場走勢恐將放緩。

SFGate報導，房地產網站Redfin經濟研究主任趙晨（Chen Zhao，音譯）表示，房屋貸款利率2月底跌破6%，為三年來最低，但就在上周，利率又小幅回升至6.3%左右。趙晨說，這看似微不足道的變化實際上屬於「劇烈波動」大環境的一部分，而這種波動主要源於伊朗局勢引發的衝突，它正在加劇經濟的不穩定性，導致油價上漲，讓消費者重新慮購屋計畫。

趙晨說：「沒有什麼比油價更能影響消費者情緒。因此，人們在消費方面可能感到猶豫不決，無疑會對房地產市場產生影響。」

在分析師數月後回顧相關數據之前，目前無法確切了解這些全球性因素將對加州房地產市場造成多大影響。納巴酒鄉Compass房地產經紀人賽文納（Matt Sevenau）說：「這是我見過最瘋狂的時期，現在時局變幻莫測，讓人完全無法預測市場走向。」

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）公布的最新市場報告，加州今年1月房屋銷量創下23個月以來最低。

Redfin本月委託市場調查公司艾普索（Ipsos）進行的一項調查發現，25%的美國人表示，他們因為與伊朗發生的軍事衝突延後了購買房屋或汽車等重大商品的計畫。這場戰爭引發的憂慮程度，與川普去年實施新關稅政策引發的憂慮程度不相上下，Redfin當時進行的調查也顯示，24%的美國人因此暫停了購屋計畫。

舊金山Vanguard Properties房地產經紀人敏卡夫（Ilana Minkoff）表示，鑑於建築成本飆漲及全球建材供應鏈存在諸多不確定性，潛在買家如今對那些需要大修或翻新的房屋已不再像過去一樣感興趣。在通常採取全額付現的豪宅市場，買家對那些可以直接入住的房源現在可說是趨之若鶩。

不過，敏卡夫指出，在大部分地區房源供應不足的加州房地產市場，買賣雙方依然處於激烈的競賽中。

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