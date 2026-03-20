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聖蓋博燈會／演出1小時 星工廠學院點燃舞台

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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星工廠藝術學院將帶來舞蹈部分，融合hip-hop、jazz funk與breaking等流行街舞元素，並加入中國風編排與爵士風格，展現中西融合的創意特色。（星工厰藝術學院提供）
星工廠藝術學院將帶來舞蹈部分，融合hip-hop、jazz funk與breaking等流行街舞元素，並加入中國風編排與爵士風格，展現中西融合的創意特色。（星工厰藝術學院提供）

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日至22日熱鬧登場，星工廠藝術學院將帶來長達一小時的精彩舞台演出，結合樂隊與舞蹈，為現場觀眾呈現多元豐富的藝術饗宴。

星工廠藝術學院創辦人暨院長趙亮表示，特別感謝世界日報長期提供舞台，讓孩子們擁有更多實戰演出機會。學院多年參加世界日報活動，今年節目規模再升級，內容更加多元精彩。

本次演出將由約50位、年齡介於4歲至17歲的學員共同參與，節目分段呈現，包括約20分鐘的街舞表演及40分鐘的現場樂隊演出。舞蹈部分融合hip-hop、jazz funk與breaking等流行街舞元素，並加入中國風編排與爵士風格，展現中西融合的創意特色。

樂隊演出則以流行與現代音樂為主軸，由學生組成的樂隊現場演奏吉他、鍵盤、鼓等樂器，並搭配主唱演出，共帶來約6至12首歌曲，涵蓋中英文曲目。曲目包含「Love Story」、「Die With a Smile」、「The Red」，以及中文經典歌曲「海闊天空」、「喜歡你」，甚至還有日文改編的「灌籃高手」主題曲，風格多元，節奏輕快，並設計與觀眾互動橋段，提升現場氣氛。

星工廠藝術學院成立於2015年，今年邁入第11年，長期致力於培養音樂、舞蹈及表演人才，被視為洛杉磯華人社區的重要藝能培訓平台。學院學員曾參與國際電影節獲獎作品、好萊塢電視節目及主流廣告拍攝，亦有藝人獲韓國經紀公司簽約出道。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日至22日熱鬧登場，星工廠藝術學院將帶來長達一...
「2026聖蓋博燈會」將於3月21日至22日熱鬧登場，星工廠藝術學院將帶來長達一小時的精彩舞台演出，結合樂隊與舞蹈，為現場觀眾呈現多元豐富的藝術饗宴。（星工厰藝術學院提供）

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