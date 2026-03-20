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華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

記者劉子為／洛杉磯報導
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中華會館主席聶澤英（左一）偕同多位僑界代表前往避難所探訪災民，並由中華會館與福僑會提供每位受影響居民連續兩天的餐券。（聶澤英提供）
中華會館主席聶澤英（左一）偕同多位僑界代表前往避難所探訪災民，並由中華會館與福僑會提供每位受影響居民連續兩天的餐券。（聶澤英提供）

洛杉磯華埠17日晚發生住商兩用建築火災，一間經營逾30年的老字號粵菜館「合和海鮮燒臘麵家」及其上方公寓受波及，許多華裔居民被迫遷往避難所安置。

根據洛杉磯資訊公開系統（LAIT911）紀錄，火警發生於17日晚10時47分，地點位於百老匯北段845號（845 N Broadway）。紀錄顯示，洛杉磯市消防局、洛市警局均出動應對突發的火警，事件未傳出重大人員傷亡。

羅省中華會館主席聶澤英表示，起火建築為一棟樓下商鋪、樓上住宅的混合用途物業，地面層共有三個商鋪，其中合和餐廳為主要受影響商家之一。該餐廳在華埠經營已33年，是不少當地居民熟悉的老店。

聶澤英指出，火災發生後，樓上共33個公寓單位的住戶一度被迫撤離，部分居民被安置到位於阿爾卑斯休閒中心（Alpine Recreation Center）的紅十字會臨時避難所。他還指出，多數住戶預計很快可返回住所，但有三個單位被消防部門貼上「黃標」，代表結構或安全存在疑慮，暫時不得進入。

洛杉磯市政府的清理與應急團隊已於事發當晚進駐現場，協助居民安置及後續處理。房東亦承諾，將為被貼黃標的住戶提供在華埠旅館的臨時住宿費用。

19日上午，聶澤英偕同多位僑界代表前往避難所探訪災民，並由中華會館與福僑會提供每位受影響居民連續兩天的餐券。據現場反映，不少長者在避難期間難以取得符合口味的熱食，對此安排表達感激之情，甚至感動落淚。

當天下午，僑界代表亦返回火災現場了解修復進度。目前業主已進入二樓展開維修，但通道仍殘留明顯煙味。除住宅單位外，商鋪的部分區域也被貼上黃標，暫時無法營業，復工時間仍待評估。

據了解，餐廳方面目前正與業主及保險公司協商後續善後與賠償事宜；有關起火原因，現場人士初步研判，可能與建築電線老舊以及此前出現的漏雨問題有關，詳細原因仍有待官方部門進一步調查確認。

洛杉磯華埠近日發生一起住宅兼商業建築火災，經營逾30年的粵菜館及其上方公寓受波及...
洛杉磯華埠近日發生一起住宅兼商業建築火災，經營逾30年的粵菜館及其上方公寓受波及。（聶澤英提供）

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