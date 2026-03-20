中華會館慶青年節 展珍貴文物圖片

與會嘉賓共同剪綵。（本報記者╱攝影）

中華會館暨全僑各界將於3月22日舉行慶祝中華民國 115年青年節暨文物圖片展，17位南加州優秀青年將於會中受獎。負責人透露，籌辦過程展品發生被竊和被偷翻拍事件。

羅省中華會館主席聶澤英表示，青年節源於紀念1911年農曆3月29日的黃花崗起義，為國父孫中山領導的第10次反清武裝行動，象徵青年為國奉獻的精神。根據聶澤英介紹，今年選出的17位優秀青年來自不同領域，包括醫療、教育、商業、設計及人工智能 等。他表示，希望透過活動鼓勵年輕一代參與社會、投入公益，延續三民主義理念。

中華會館監事長張麗卿指出，會館多年來持續舉辦青年節活動，一方面緬懷革命先烈，一方面表彰當代優秀青年。她表示，會館大禮堂目前展出的歷史文物圖片，呈現革命歷程與先烈精神，見證中華民國追求自由民主的歷史。

文物圖片展覽由僑聯總會駐美西南辦事處主任文光華負責。他表示，該展覽已持續近30年，展品來自台北國父紀念館、國史館及民間收藏，累計超過3000張圖片，並已完成版權登記，十分珍貴。

他透露，這批資料在多年來的展出過程中，曾發生多次意外，包括國父早年演講錄音帶被偷、重要遺書圖片失竊，以及有超過40張圖片曾遭人偷拍，甚至去年仍有珍貴展品被盜。他坦言一路走來並不容易，但仍堅持每年舉辦展覽，希望透過這些影像，讓國父革命精神得以持續傳承。

今年獲選的青年背景多元，包括從事人工智能與機器學習研究的張雅量；曾於美國海軍陸戰隊服役、現投身保險與金融領域的陳維剛；以及任教於洛杉磯加大（UCLA）牙醫學院的助理教授陳怡偉等。青年節副總幹事劉煥君指出，今年入選的17位優秀青年多為在美出生、成長的華裔。

洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍認為青年節活動，有助凝聚僑界並促進年輕世代對歷史的認識與認同。

中華會館大禮堂目前正展出豐富歷史文物圖片，呈現國父革命歷程與先烈精神。（本報記者╱攝影）