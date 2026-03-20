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「我和我的美國」徵稿 鼓勵新移民發聲

記者張宏╱哈岡報導
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從左至右依次是評委會主席北奧、活動總策畫鹿強、編委會主編黃宗之和洛杉磯華文作家協會會長王偉。（記者張宏╱攝影）
從左至右依次是評委會主席北奧、活動總策畫鹿強、編委會主編黃宗之和洛杉磯華文作家協會會長王偉。（記者張宏╱攝影）

美中和平友好協會發起，洛杉磯華文作家協會聯合主辦的「我和我的美國」全美華人紀實文學有獎徵文活動啟動，即日起面向全美華人公開徵稿。

活動總策畫，美中和平友好協會會長鹿強表示，華人新移民在美國有時會被嗆「滾回中國」，這是因為對方覺得我們不屬於美國，這時要怎麼回答？應該讓美國人知道華人對美國的貢獻，不是只有修鐵路，還有科學家、企業家和軍人和政治家，華人參與國會和市政社區，這需講出來，改變美國主流對華人刻板印象。

活動以「我和我的美國」為核心，鼓勵華人移民以非虛構紀實散文形式，記錄自身在美國的生活軌跡與生命經驗。徵文內容涵蓋初到美國的適應歷程、求學與職場奮鬥、創業經歷、家庭與代際關係、身分認同與文化融合，及華人參與社區建設與公益服務等多元面向，期望呈現華人在美國社會中的真實面貌與精神風貌。

評委會主席北奧表示，他在加州生活超過40年，曾在LAX國際航廈工程中擔任過總預算師，他深知華人對美國的貢獻。本次徵文評選採用公平公正公開的原則，來稿作者採用匿名評選。

編委會主編黃宗之表示，投稿作品須為原創紀實散文，字數控制在2000字至5000字之間，並以簡體中文撰寫。來稿需附作者簡介及聯絡資訊，並可附相關照片。評選將依據作品真實性、思想性與文學性進行評定。活動設有多項獎項，包括一等獎1名（1000美元）、二等獎3名（每名500美元）、三等獎5名（每名300美元）及若干優秀獎（每名100美元）。徵稿截止日期4月30日。投稿信箱是[email protected]，郵件主題註明：「我及我的美國徵文＋作者姓名＋所在州名」。

美中和平友好協會發起，洛杉磯華文作家協會聯合主辦的「我和我的美國」全美華人紀實文...
美中和平友好協會發起，洛杉磯華文作家協會聯合主辦的「我和我的美國」全美華人紀實文學有獎徵文活動即日啟動，圖為17日記者會來賓合影。（記者張宏╱攝影）

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