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洛修法保障租客 提高驅逐門檻

編譯陳盈霖╱綜合報導
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洛杉磯縣政委員會17日通過修法，調整2022年的「租金穩定與租客保護條例」，以加強對租客保障，預計4月中生效。（本報檔案照）
洛杉磯縣政委員會17日通過修法，調整2022年的「租金穩定與租客保護條例」，以加強對租客保障，預計4月中生效。（本報檔案照）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，洛杉磯縣政委員會17日以4比1通過修訂2022年「租金穩定與租客保護條例」（Rent Stabilization and Tenant Protections Ordinance），以加強對租客保障，預計4月中生效。根據新規定，未來「非建制區」（unincorporated districts）租賃單位，房東要等到租客至少積欠兩個月房租，才能啟動驅逐程序。兩個月門檻是以市場公平租金計算，目前標準為一房2085美元，兩房2601美元。

該法共同提案人，洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）與蘇麗絲（Hilda Solis）表示，這項政策是為應對近期經濟壓力，包括聯邦移民執法行動對當地勞動市場造成的衝擊等。

唯一投下反對票的縣政委員巴格（kathryn Barger）則認為，這項政策「剝奪」小型房東權益，很多人其實是靠租金支付房貸或退休生活，在保險成本與通膨上升情況下，小房東負擔更重。目前尚不清楚該政策對這種規模很小，通常由家庭自己經營的「小房東」（mom-and-pop landlords）會造成多大衝擊，如是否導致他們面臨法拍或財務困難等。

洛杉磯租戶聯盟（Los Angeles Tenants Union）原本希望將門檻提高到「三個月」，且適用全縣，但這項由縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）上月提出的法案未能通過，未來是否會再討論也尚無定案。

新法生效後，地方住房機構將觀察該政策對無家可歸人口影響，房東權益團體也可能繼續遊說政府提供補助或其他財務支援，以彌補延後收租帶來的影響。若住在洛縣非縣屬地租客，可透過縣府地圖確認自己是否適用新法，若房東擔心無法支付貸款，可聯繫洛縣消費者與商業事務局（Department of Consumer and Business Affairs，DCBA）了解相關資源與協助方案。

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租客 洛杉磯 蘇麗絲

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