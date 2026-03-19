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洛杉磯油價飆破5.65美元 創2023年10月以來新高

洛杉磯訊
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伊朗戰事拉高油價。圖為洛杉磯市一處加油站。（歐新社）
伊朗戰事拉高油價。圖為洛杉磯市一處加油站。（歐新社）

南加州油價持續攀升，洛杉磯縣自助式普通汽油平均價格18日上漲2.6美分至每加侖5.659美元，不僅連續第27天走高，也創下自2023年10月中旬以來新高，近一個月累計漲幅已突破1美元，對民眾通勤與日常開支帶來明顯壓力。

據abc7電視台報導，美國汽車協會與油價資訊服務數據顯示，洛杉磯縣油價在過去28天中有27天上漲，累計上漲1.04美元，其中17日上漲1.5美分。期間油價曾連續上升十天，3月1日持平，隨後再度回升。

與一周前相比，洛杉磯縣油價上漲28.3美分，較一個月前增加1.04美元，較一年前高出1.002美元；但仍較2022年10月5日創下的歷史高點6.494美元低83.5美分。

橙縣油價同樣持續走高，18日上漲2.6美分至每加侖5.624美元，為自2023年10月中旬以來新高，並已連續上漲49天，累計漲幅達1.381美元，其中17日上漲2.7美分。橙縣目前油價較一周前上升28.5美分，較一個月前增加1.076美元，較一年前上漲1.005美元；與2022年10月5日6.459美元的歷史高點相比，仍低83.5美分。

分析指出，近期油價原本僅隨季節性需求溫和上升，但2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，國際油價迅速攀升，帶動加油站零售價格加速上漲。儘管美國目前為石油淨出口國（出口總量大於進口總量），但石油屬全球交易商品，價格仍受國際市場牽動。此外，美國東、西岸煉油廠多設計用於處理較重質原油，仍需依賴進口，也使國內油價難以完全與國際市場脫鈎。

此外，全美各州油價差異明顯。18日加州平均油價超過每加侖5.56美元，為全美最高；堪薩斯州約為3.23美元，為最低。學者指出，燃油價格上漲將壓縮家庭支出，尤其對中低收入族群影響更為明顯，可能被迫削減其他消費；同時也將推升運輸與公用事業成本，進一步影響整體經濟。在戰事與不確定性升高下，部分民眾亦可能延後購車或購屋等重大支出決策。

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