迎世界盃和奧運 洛縣打擊銅線盜

世界盃、超級盃和奧運會陸續登場南加州在即，洛縣縣政政委員會本周一致通過動議，全面打擊近年日益猖獗的銅線及金屬盜竊犯罪，確保公共設施安全與運作穩定。（巴格辦公室提供）

世界盃 、超級盃 和奧運會將陸續在南加州登場，洛杉磯 縣政委員會17日一致通過動議，全面打擊近年日益猖獗的銅線及金屬盜竊犯罪，確保公共設施安全與運作穩定。

該動議由縣政委員巴格（Kathryn Barger）和韓珍妮（Janice Hahn）共同提出，要求整合縣府各部門與執法機構力量，制定全縣性應對策略，打擊銅線、汽車催化轉換器及其他有色金屬竊盜犯罪，為2026年的世界盃足球賽、2027年超級盃和2028年夏季奧運會等國際體育盛事提前部署。

巴格表示，三場世界體育盛事將全球目光吸引到洛杉磯。銅線和金屬盜竊並非輕量級犯罪，它危及公共安全，干擾基本服務，並造成納稅人沉重負擔。根據動議，縣府相關單位須在90天內提交報告，提出具體防範措施、執法改進方案，以及此類犯罪對未來國際活動可能造成的影響評估。包括洛杉磯縣警察局、洛縣檢察官辦公室、公共工程部門、公用事業與電信公司等將全面合作。

韓珍妮指出，銅線竊盜導致許多社區街燈失靈、道路陷入黑暗，最終由居民與納稅人承擔代價。她坦言，這類問題長期困擾地方政府，且難以單一對策解決，因此需要更全面、跨部門的合作模式。

洛杉磯地區銅線盜竊問題近年急劇惡化，已影響到街道照明、緊急通訊、水利系統及交通網絡運作。僅在洛杉磯市，從2020年以來五年間相關維修費用已超過1億美元，其中包括修復道路系統與公共橋樑的巨額支出。

銅線之所以成為竊盜集團鎖定的主要目標，主要因為其「高價值、易變現」特性。銅屬於重要工業金屬，廣泛應用於電力、通訊與建築領域，市場需求穩定。近年受全球供應鏈與能源轉型影響，銅價持續維持在高位。

目前在國際市場上，銅價每磅3至4美元不等，而在回收市場中，剝皮銅線（去除外層絕緣材料）價格更高，往往成為不法分子快速變現的來源。一些竊賊甚至專門鎖定街燈電纜、交通信號燈或建築工地電線，一晚即可竊取價值數百甚至上千美元的銅材。

世報50周年