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聖蓋博燈會／功夫之星演藝學院 刀槍劍棍武術串燒

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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為呼應燈會熱鬧氛圍，功夫之星演藝學院將特別以「武術串燒」形式編排，結合音樂節奏串聯多段武術演出。（李靜提供）
為呼應燈會熱鬧氛圍，功夫之星演藝學院將特別以「武術串燒」形式編排，結合音樂節奏串聯多段武術演出。（李靜提供）

功夫之星演藝學院（Kungfu Acting Star Academy）將於本周末「2026聖蓋博燈會」登場，帶來一場融合傳統與現代表演藝術的武術盛宴。由學院負責人、奧斯卡級武打明星李靜領軍，屆時將率領10多位學員同台演出，運用刀、槍、劍、棍等多種兵器，展現力與美兼具的武術魅力。

為呼應燈會熱鬧氛圍，本次節目特別以「串燒」形式編排，結合音樂節奏串聯多段武術演出，透過團體與個人節目的交錯呈現，營造緊湊且層次分明的視覺效果。雖未像往常一樣安排舞龍演出，但整體內容更加豐富多元，呈現出更具節奏感與觀賞性的武術舞台。

參與演出的學員年齡介於6歲至14歲之間，預計有10多名兒童登台演出。演出內容涵蓋基本拳術、套路以及九節鞭等特色兵器，並在節目中穿插介紹不同武術項目的訓練方式與益處，讓觀眾在觀賞之餘也能深入了解武術文化。

李靜出身北京武術隊，1991年至1997年間蟬聯多項中國全國武術比賽冠軍。1998年赴美發展後，連續四年奪得美國武術比賽總冠軍及國際太極比賽冠軍。早年與吳京、李連杰等專業武術演員同場交流，之後轉戰好萊塢，曾參與「尖峰時刻」、「變形金剛」、「媽的多重宇宙」等電影演出，並擔任多位好萊塢演員的武術指導。

她於去年在天普市（Temple City）重新開設「功夫之星演藝學院」，提供武術專業訓練與電影表演課程，致力培養具備武打與表演能力的新生代人才，為有志進入影視產業的學員打造發展平台。此次演出不僅為燈會增添文化亮點，也讓在地民眾有機會近距離感受中華武術之美。

「2026聖蓋博燈會」將於3月21日（周六）上午10時至晚間9時，以及3月22日（周日）上午10時至晚間7時，在聖蓋博Mission街區封街舉行。

功夫之星演藝學院（Kungfu Acting Star Academy）將於「2...
功夫之星演藝學院（Kungfu Acting Star Academy）將於「2026聖蓋博燈會」登場，屆時將有10多位學員同台演出，運用刀、槍、劍、棍等多種兵器，展現力與美兼具的武術魅力。（李靜提供）

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