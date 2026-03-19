方樹強 表彰49選區年度女性郭春美

第49選區眾議員方樹強（Mike Fong，左二）於眾議院議場，表彰蒙特利公園市華人女性郭春美（Cindy Kuo，中）為第49選區年度女性。（方樹強提供）

第49選區眾議員 方樹強（Mike Fong）近日表彰蒙特利公園市華人女性郭春美（Cindy Kuo）為第49選區年度女性，特此慶祝女性歷史月。

郭春美是蒙市般若修德善堂創辦人，數十年來致力於人道主義服務。她的工作重點在於改善東南亞地區家庭生活，透過募款來建立學校並為貧困社區捐贈食物。郭春美關懷他人減輕苦難的承諾同樣延伸至當地社區。她同時也是洛杉磯 地區食物銀行主要捐助者之一，其善舉展現了她長期致力於服務本地與國際弱勢族群的精神。

方樹強表示，作為一名卓越的社區領袖和支柱，郭春美投入大量時間與資源，對全球以及地方層面都帶來深遠影響。她對人道主義服務的長期奉獻證明真正的領導力源自於同情心。她的服務精神正體現這樣的價值觀，他很榮幸表彰她為第49選區的年度女性。

郭春美與其他來自加州各地、因重大貢獻而受到肯定的傑出女性們一同獲得表彰。加州州眾議院 每年舉辦的年度女性慶祝活動由加州立法女性黨團（California Legislative Women's Caucus）主辦，表彰來自全州擁有傑出領導力、社區服務與倡議，並對社區做出重大貢獻的傑出女性。每年各選區眾議員會選出一名年度女性，並於州議會大廈眾議院議場的特別典禮中加以表彰。

眾議員方樹强代表加州第49選區，同時擔任眾議院高等教育委員會主席及加州州議會亞太裔立法黨團主席。

世報50周年