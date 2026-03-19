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世界手工果醬大賽 雷德蘭品牌獲8獎

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南加果醬工坊充分運用當地豐富且優質的柑橘資源，打造具有地域風土特色的高品質產品。示意圖。（示意圖取自Unplash）
南加果醬工坊充分運用當地豐富且優質的柑橘資源，打造具有地域風土特色的高品質產品。示意圖。（示意圖取自Unplash）

據The Press-Enterprise報導，南加州聖伯納汀諾縣雷德蘭（Redlands）的手工果醬品牌「老加州天然植物工坊（Old California Botanicals）」，在不久前舉行的2026年「世界手工果醬大賽（Artisan World Marmalade Awards）」中一舉斬獲八項大獎，表現亮眼，來自台灣等多地參賽者亦同場競技，競爭激烈。

此次獲獎產品包括：Redlands Navel Orange（臍橙）果醬榮獲銀獎，Eureka Lemon（尤里卡檸檬）與Minneola Tangelo（明尼奧拉蜜柑）果醬分別摘下銅獎，而Valencia Orange（瓦倫西亞橙）果醬則獲得優異獎肯定，展現品牌在柑橘果醬領域的多元實力。

本屆賽事匯聚全球33個國家、超過3400件手工果醬作品同場角逐，參賽地區涵蓋台灣、法國、義大利、希臘等，堪稱國際手工果醬界的重要指標賽事。

品牌創辦人彼奧（John P. Beall）表示：「能在來自世界各地如此強勁的競爭中脫穎而出並獲獎，令人非常振奮。加州與雷德蘭出產著全球頂級的柑橘，我們的獨家製作工藝，正是為了展現當地獨特的微氣候風味。」

位於雷德蘭的老加州天然植物工坊，近年來憑藉精緻工藝與在地特色，在國際市場逐漸嶄露頭角。品牌專注於柑橘類果醬（marmalade）的研發與製作，充分運用南加州豐富且優質的柑橘資源，打造具有地域風土特色的高品質產品。

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