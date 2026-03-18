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聖蓋博燈節╱ ACOSTA Dance Club舞蹈串燒 展現拉丁熱情

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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Acosta Dance Club舞者將在聖蓋博市燈會帶來精彩的舞蹈串燒。（Wenyu Acosta提供）
Acosta Dance Club舞者將在聖蓋博市燈會帶來精彩的舞蹈串燒。（Wenyu Acosta提供）

由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦的「2026聖蓋博市燈會」將於3月21日、22日在聖蓋博市熱鬧登場。屆時，舞蹈團體ACOSTA Dance Club將帶來舞蹈串燒演出，以充滿節奏感與活力的舞步，為燈會增添熱鬧氣氛。

ACOSTA Dance Club是一個新成立的舞蹈社團，由一群熱愛舞蹈的華人舞者組成。雖成立時間不長，但舞團已參與超過30場不同類型演出，在南加州華人社區逐漸嶄露頭角。舞團由專業拉丁舞教師Wenyu Acosta創立並擔任舞蹈編導。她表示，成立舞團的初衷，是希望透過舞蹈幫助更多人建立自信。「拉丁舞不僅能塑造體態，也是一種表達自我、釋放情感的藝術形式。」

Wenyu Acosta介紹，本次燈會演出將呈現多個節目，其中三支舞蹈由ACOSTA Dance Club帶來，包括一支名為「幸福桑巴」的舞蹈作品。該作品融合五段不同音樂片段重新編排而成，舞步歡快、節奏明快，洋溢節慶氛圍，十分契合元宵燈會喜慶熱鬧的氣氛。另一支節目為恰恰舞「惱人的秋風」，音樂改編自一首經典歌曲，旋律優美、舞步流暢。

在教學方面，Wenyu Acosta表示，她強調以科學化方式訓練舞者，幫助學員「鍛鍊身上每一塊肌肉」，在提升身體控制力的同時，也培養自信與舞台表現力。她指出，舞團是一個自由開放的平台，希望學員能在課堂與舞台上探索個性、展現自我。

Wenyu Acosta透露，舞團目前正持續排練多個新節目，其中包括名為「九兒」的拉丁舞微型劇目，希望未來有機會在舞台上與觀眾見面。

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