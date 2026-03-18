銀行出來 車胎突然出問題？當心嫌犯故意刺破車胎 尾隨盜竊

警方提醒民眾留意「銀行尾隨盜竊」，犯案者甚至會故意將受害者車胎刺破，迫使駕駛人停車，再實施搶劫。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯 地區警方近日發布警示，提醒民眾留意一種被稱為「銀行尾隨盜竊」（bank jugging）的犯罪手法。此類犯罪專門鎖定從銀行或ATM提領現金的民眾，近期相關案件呈上升趨勢。

貝爾市警察局（Bell Police Department）在社群媒體 發布的聲明指出，嫌犯通常在受害者提款後尾隨其離開銀行，伺機下手。警方表示，近期通報案件顯示，犯案者多為團體行動，甚至會故意將受害者車輛輪胎放氣或刺破，迫使駕駛人停車。

警方指出，一旦受害者被迫靠邊停車，嫌犯便趁機從車內竊取現金或貴重物品。這種手法利用突發狀況製造分心，增加作案成功率。

為防範此類犯罪，警方提出多項安全建議。首先，民眾在離開銀行或ATM後應保持警覺，避免單獨提領大額現金。警方強調，單獨行動者更容易成為目標，因為嫌犯往往會在銀行停車場觀察並鎖定目標後進行跟蹤。

其次，若駕駛途中發現輪胎突然漏氣或異常，需特別提高警惕。警方指出，嫌犯可能刻意刺破或損壞輪胎，藉此迫使駕駛人停車，製造行竊機會。

警方同時建議，若在離開銀行後不久出現爆胎情況，應儘量繼續行駛至光線充足、人流較多的安全地點再停車，避免在偏僻地區靠邊停車，降低風險。

此外，民眾應隨身攜帶現金及貴重物品，切勿留在車內，即使只是短暫下車查看輪胎或與他人交談，也可能成為嫌犯下手的時機。

警方也提醒，對於主動提供協助的陌生人應保持警覺，因為部分案件中，一人假意幫忙，另一人則趁機行竊。必要時可聯絡親友或道路救援服務求助。

值得注意的是，「刺破輪胎」這類製造分心的伎倆，並不僅出現在銀行提款相關的犯罪中。根據本報之前的報導，洛杉磯華埠遠東參茸行的業者透露，其家人曾在上班時遭遇汽車輪胎被割破的情況，當事人在修車期間，其住家遭人入室行竊，造成財物損失。