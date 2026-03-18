屢在易燃物旁炸食 南加吸毒母危險烹飪習慣 致2女兒喪命

南加州內陸一名女子的危險烹飪習慣，直接導致兩名女兒在火災中喪命。示意圖。（取自Unplash）

南加州一名女子的危險烹飪習慣，直接導致其兩名女兒在火災中喪命。據The Press-Enterprise近日的報導，這名家庭主婦經常於清晨戶外的燃氣爐上，用熱油炸玉米片，且一旁就有高度易燃物，進而引發了一場致命的移動屋火災，造成兩名女孩喪生。警方表示，先前曾對女性發出警告。

警方認為，危險的烹飪習慣、受阻的出入口、家長受藥物影響以及失效的煙霧警報器，「直接導致孩子處於逃生延誤甚至無法逃生的危險情境」。

警方指出，河濱縣茉莉塔（Murrieta）居民黑爾絲（Stacey Hales，音譯）長期使用熱油烹飪的習慣早已就引發過問題，曾造成廚房起火，並多次將戶外車棚燒焦，她的伴侶科南（Adam Keenan，音譯）甚至曾警告她，這樣的行為「總有一天會害死人」。

警方表示，2025年12月20日當天，黑爾絲在位於Knight Drive 41690號的住家木製車棚下，用爐具炸玉米片後，未關閉丙烷氣罐，甚至疑似沒有關掉爐火。該地點周圍有車輛及一棵懸垂的松樹，增加了火災風險。

約在次日凌晨4時45分前，戶外爐具左側爐火引燃火勢，火焰迅速吞噬車棚、活動房屋、三輛車、兩個附屬建築及松樹。消防人員最初嘗試進入屋內搜救，但很快改成防禦方式滅火，整體救援約耗時45分鐘。

火勢撲滅後，消防人員在屋內發現兩名女孩的遺體，分別為12歲的艾瑪（Emma Hales）與11歲的艾彼（Abby Hales）。黑爾絲本人、科南以及艾瑪的雙胞胎姐妹艾施麗（Ashley）受傷，但成功逃生，另有數隻寵物犬也在火災中死亡。

警方表示，黑爾絲與科南均承認平時有使用冰毒（methamphetamine），火災後檢測也在兩人體內驗出毒品反應。

此外，屋內並沒有運作中的煙霧警報器，無法及時提醒住戶火勢蔓延，主要出入口還被狗籠及雜物部分阻擋，逃生通道受阻。

黑爾絲向警方表示，火災發生後她雖能自行逃出，但因高溫與濃煙無法再返回屋內救人。科南則是從臥室窗戶帶著艾施麗逃出，但另外兩名女孩仍被困屋內。

目前，兩名家長均面臨刑事指控，46歲的黑爾絲被控魯莽焚燒有人居住的建築物；她與43歲的科南另被控虐待兒童及毒品相關罪名。法院紀錄尚未顯示兩人是否已聘請或獲指派律師。