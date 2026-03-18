李敏妮 接任TACF會長

「社區治安人人有責」（TACF）團體日前在鑽石吧舉辦會長交接典禮，前任會長管毅秀（右）卸職，新任會長李敏妮（左）接任。（記者啟鉻／攝影）

「社區治安人人有責（TACF）」團體日前在鑽石吧（Diamond Bar）舉辦會長交接典禮，前任會長管毅秀（Ngee Kon）卸職，新任會長李敏妮（Theresa Lee）接任。在會長交接儀式上，百餘位來賓，包括多位警界人士及社區代表、民選官員共同見證這一重要時刻。

新任會長李敏妮是一位企業家，參與多個慈善組織，服務社區多年，還擔任核桃谷水局理事。她就任TACF會長後表示，前任會長都是奠定TACF基石的英雄，也是持續前行的力量來源。能夠接續前任的腳步，她深感榮幸。她指出，隨著當今犯罪型態日益複雜、社區面臨新的挑戰，TACF使命顯得更加重要。

她強調，當接任這項職務時，她的願景非常清晰：進一步強化居民、執法機構以及地方組織之間的合作關係，讓「安全」不僅是一個目標，更是一項共同的承諾。未來，TACF將持續擴展犯罪預防計畫，支持鄰里守望相助（Neighborhood Watch），並確保家庭、長者及弱勢族群都能獲得必要的資源與保護。「讓我們一起打造更安全的街道，一起守護我們的社區，一起建立一個讓每個人都感到安全、被尊重、被支持的社區。」