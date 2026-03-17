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從台北到洛杉磯 台藝術家倪士珍透過「兔子」交流

記者劉子為／洛杉磯報導
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來自台灣的藝術家倪士珍首次在美國正式參展，亮相洛杉磯The Other Art Fair。（受訪者提供）
來自台灣的藝術家倪士珍首次在美國正式參展，亮相洛杉磯The Other Art Fair。（受訪者提供）

洛杉磯的The Other Art Fair展場裡，一排色彩鮮豔、造型各異的兔子雕塑格外醒目。不少觀眾經過時會停下腳步，湊近細看，或好奇地發問：這些兔子在說些什麼？創作牠們的，是來自台灣的藝術家倪士珍。

在展會現場，倪士珍和觀眾交流、討論作品。（受訪者提供）
在展會現場，倪士珍和觀眾交流、討論作品。（受訪者提供）

1989年出生於台北的倪士珍，童年時曾隨家人到日本生活五年。在語言不通的新環境裡，父母為了幫助她融入學校生活，帶她去上手作課程。「那時我還不太會說日文，但可以透過做東西跟老師同學交流。」那段經歷讓她第一次感受到，藝術可以跨越語言與文化，也在她心裡埋下成為藝術家的種子。

對許多華人家庭而言，走上藝術這條路並不常見。倪士珍也坦言，在傳統觀念裡，藝術往往不被視為一條「穩定」的職業道路。不過她形容自己從小就是個「固執的小孩」，一旦認定想做的事情就不太會改變。父母起初難免有所擔心，但最後還是選擇讓她走自己的路。

在台灣完成高中學業後，她赴美國就讀威廉·帕特森大學（William Paterson University）雕塑系，並在紐約實習兩年。那段時間，她逐漸確立自己的創作方向，也開始嘗試以兔子作為作品中的主角。

這個形象其實來自一段生活經驗。她曾養過一隻兔子，完全顛覆了人們對兔子的既定印象。「大家都覺得兔子很溫順可愛，但我那隻兔子非常有個性。」她說，牠會跳到她身上撒尿，甚至會咬人。這種反差讓她開始把兔子當作一種自我投射，把自己的情緒與思考融入兔子的創作。

在美國實習結束後，2016年，倪士珍決定回台灣發展。最初只是因為想念家鄉與朋友，也希望看看自己在美國學到的藝術語言，是否能在台灣找到新的可能。「結果一待就10年。」她說。

這些年來，她的展覽多在台灣舉行，近期她也希望將作品帶到更多地方，於2月底首次在美國參展。在洛杉磯The Other Art Fair的展會上，一個現象令她印象深刻：許多家長會帶著孩子一同來看展，從嬰兒到青少年都有，觀眾也樂於主動與藝術家交流、討論作品。「在這裡我看到，藝術其實沒有年齡和身分限制。」

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