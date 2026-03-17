朋地山購物中心蕭條僅存零星商家 華人業者：地點不錯 很可惜

在朋地山購物中心從事中醫治療的Linda感嘆商場日益蕭條，認為地點不錯，就是沒有人氣。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷東區的朋地山購物中心（Puente Hills Mall）未來發展方向引各界關注。這座曾在南加州風光一時的購物中心，如今景象令人唏噓。商場內僅剩零星商家仍在營業。有華人業者表示，購物中心地理位置其實不差，多年來幾經轉手，人氣仍難復當年，令人惋惜。對商場未來可能改建為資料中心及電池儲能設施，業者認為，真正受到影響的，是周邊社區居民。

朋地山購物中心曾是聖蓋博谷東區最繁忙的購物中心之一，於1974年至1975年間分階段開業。鼎盛時期，商場內共有約125家商店和服務機構，總面積接近120萬平方英尺。隨著近年電子商務興起及消費模式改變，商場逐漸走向沒落。記者日前實地走訪發現，商場絕大多數店鋪已關閉，只剩下少數租戶仍在營運，包括規模較大的AMC電影院、一家餐廳、一家保齡球館以及一處兵役招募辦公室。小型商家則包括中醫推拿診所、美髮店和鞋店等。整個商場顯得格外冷清，顧客寥寥，整體營運幾近停滯。

在商場內經營中醫推拿的治療師Linda表示，她在這裡開業近20年，親眼見證商場從繁榮走向蕭條。她說，看到如今景象，感到十分惋惜。「其實這裡地點很好，靠近60號公路，又鄰近住宅區，但就是聚不起人氣。」她指出，商場幾度易主，但始終未能扭轉頹勢。對未來她表示，診所需要搬遷，雖然不捨，但影響相對有限。多年來累積不少老顧客，多是透過電話預約前來治療，因此只要找到新地點，仍能繼續經營。不過她認為，一旦改建成大型資料中心，影響最大的是周邊居民。

儘管商場內大部分店家已離開，但整體環境仍保持整潔。墨西哥裔清潔工Valeria表示，目前她和另外三名同事負責整個商場的清潔，每天工作四小時。商場仍有經理、保全以及少數管理人員維持基本運作。Valeria說，她自2006年就在這裡擔任清潔工作，當時商場客流量很大，能在這裡工作曾讓她感到自豪。如果未來改建為資料中心，她可能會失去工作。

商場內一家鞋店的韓裔女性業者則表示，在這裡經營多年，對商場是否轉型為大型資料中心或儲能設施並沒有太多關注。她目前最擔心的是，一旦搬離，新的店面是否還能維持現有生意。

事實上，朋地山購物中心在過去20多年已多次易手。2003年該商場以1億4800萬美元售出，2005年又以1億7000萬美元轉手。位於阿凱迪亞的開發公司Kam Sang Co.於2014年以約1億美元購入該商場，而在2024年又以約1億1500萬美元出售。