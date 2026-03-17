撿到大便宜？ 南加海景房價低於行情 潛藏滑坡危機…

派洛斯福德牧場的一處沿海社區。（示意圖，美聯社/Jae C. Hong）

南加州一名母親原以為自己買房撿到一個大便宜：一棟可眺望太平洋的海景住宅，售價遠低於當地行情。然而在決定買下房屋後，她才發現房價如此低廉的驚人原因：房子所在的地面正慢慢向海邊滑動。

據「紐約時報」報導，45歲、育有兩名孩子的母親史都華（Eilen Stewart，音譯），第一次看到這棟位於南加州派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）山坡上的牧場式住宅時，立刻被吸引。這棟房子擁有明亮的廚房角落、寬敞的戶外空間可供孩子玩耍，還能遠眺太平洋壯麗景色，但標價卻僅約150萬美元，遠低於附近社區許多房屋的價格。

史都華回憶說：「老實說，我從沒想過那樣的房子竟然真的可能存在。」儘管有顧慮，史都華與丈夫最終仍決定完成交易，並在2024年5月以約130萬美元買下這棟房屋。這對夫妻過去曾翻修過狀況不佳的房屋，因此相信自己能夠應對可能出現的各種挑戰。

房子所在社區的環境優美寧靜，沿著蜿蜒的海岸道路可見馬匹、孔雀等自然景象，整體氛圍如同典型的南加州海岸鄉村。對史都華一家而言，這樣的生活環境極具吸引力，也足以抵消房子部分潛在風險。夫妻二人同時看中當地評價很高的學校，以及社區緊密的鄰里關係，孩子們可以自由地在鄰居家之間來回玩耍。

然而，這個看似田園詩般的環境，其實隱藏著一個重大的地質問題。該住宅所在的Portuguese Bend地區，位於全美最大的住宅活躍山體滑坡區之一。數十年來，該區地層一直緩慢向下滑動。地質問題最早可追溯到1950年代，一項道路建設工程重新激活了原本沉寂已久的古老滑坡地層。

派洛斯福德牧場市府合約地質學家菲普斯（Mike Phipps）表示：「這可能是全美、甚至全世界最大的住宅區活躍滑坡之一。」

近年來，地層滑動的速度進一步加快，部分區域每周甚至可能移動約一英尺。地面位移導致道路與房屋出現裂縫，並對當地基礎設施造成損壞。

目前約有400棟房屋位於這個滑坡區內，居民必須在壯麗的海岸景色與房屋可能受損的風險之間做出取捨。隨著情況惡化，一些居民已選擇放棄住宅搬離。但也有人像史都華一家一樣，在風險中看見機會。

由於存在地質風險，該地區房價通常比南加州其他海岸地區的類似房產低許多。對部分買家而言，這成為進入原本難以負擔的海景社區的一個難得機會。然而，這個社區的長遠前景仍充滿不確定性。工程師與地方政府近年來一直嘗試減緩滑坡，例如透過排水工程移除地下水，以減少水分對富含黏土土壤的潤滑作用。但專家警告，這個問題最終可能難以完全阻止滑坡。菲普斯表示：「從常識來看，我們或許根本就不應該再在那裡建房。」