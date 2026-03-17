橙縣男子騎山地車遭響尾蛇咬傷 搶救數周後不治

南加一男子在爾灣山區騎山地車時遭響尾蛇咬傷，送醫搶救數周後仍不幸身亡。圖為響尾蛇示意圖。（取自加州州立公園官網）

據洛杉磯 KTLA電視新聞報導，南加州橙縣 近日發生一起罕見致命蛇咬事件。一男子在爾灣山區騎山地車時遭響尾蛇咬傷，送醫搶救數周後不幸身亡。醫師提醒，如果不慎被響尾蛇咬傷，應立即尋求緊急醫療協助，不要嘗試吸出毒液或用止血帶綁住傷口。

據家屬證實，25歲的赫南德茲（Julian Hernandez）來自柯斯塔梅莎市（Costa Mesa），2月1日在Quail Hill Trailhead騎山地車時被響尾蛇咬傷。該步道位爾灣市區南部丘陵地帶，是當地熱門的健行與騎行地點。

事發後，緊急救援人員趕到現場，並將他送往醫院接受治療。然而蛇毒迅速在體內擴散，他很快陷入昏迷並被送入加護病房。經過數周治療後，家屬日前證實他已離世。

醫師William Woo表示，響尾蛇毒會對人體造成極大傷害，嚴重時可能導致器官衰竭。他指出：「蛇毒可能在人體內引發多種嚴重問題，目前最有效的治療方式是施打抗蛇毒血清，而且越早給藥效果越好。」

醫療專家提醒，如果不慎被響尾蛇咬傷，應立即尋求緊急醫療協助，不要嘗試吸出毒液或用止血帶綁住傷口。William Woo醫師建議，傷者應盡量保持冷靜、減少活動，讓心跳保持平穩，並讓被咬部位保持自然放鬆的位置，同時盡快送醫治療。

根據聯邦疾病控制暨預防中心（CDC ）統計，全國每年約有7000至8000人被毒蛇咬傷，但因蛇毒死亡的案例相當罕見，每年平均約只有5人。專家表示，只要能及時接受治療，多數患者都能成功康復。