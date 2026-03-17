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百度熱浪襲南加州 洛杉磯縣恐破歷史紀錄

洛杉磯訊
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從17日開始，南加州將迎來一場範圍大、持續時間長的熱浪天氣。（示意圖，美聯社╱Damian Dovarganes）
從17日開始，南加州將迎來一場範圍大、持續時間長的熱浪天氣。（示意圖，美聯社╱Damian Dovarganes）

南加州本周將迎來一波罕見的早春熱浪，部分地區氣溫可能逼近華氏100度（約攝氏38度）。氣象預報指出，這次高溫來得異常早，可能刷新洛杉磯縣多地的歷史同期氣溫紀錄。預計到了19日（周四），部分地區可能會打破當月氣溫紀錄，而20日氣溫將達到本次熱浪的最高峰，屆時可能會再次刷新紀錄。

美國國家氣象局已對多個內陸社區發布「極端高溫警告（Extreme Heat Warning）」，而沿海地區則在17日至20日期間處於「高溫警示（Heat Advisory）」之下。氣象部門表示，洛杉磯縣部分地區氣溫可能升至華氏90多度（約32至37攝氏度），甚至有可能突破100度。

相較之下，洛杉磯市中心在每年此時的平均最高氣溫通常僅為華氏60多度，顯示此次熱浪與季節常態相比顯得格外異常。

國家氣象局氣象學家Rose Schoenfeld表示，由於目前仍處於年初，民眾身體尚未適應如此高溫，因此特別需要提高警覺。她指出，戶外工作者、沒有空調設備的居民，以及幼童與長者等較脆弱族群，可能面臨較高的中暑或其他與高溫相關的健康風險。

一般而言，持續乾燥的高溫天氣可能會提高南加州的野火風險。不過，由於今年冬季降雨量充足，氣象人員表示目前植被仍然保持濕潤，因此短期內發生大規模野火的風險相對較低。

根據洛杉磯國家氣象局辦公室消息，該警示預計自3月16日上午10時起生效，持續至3月20日晚間8時。氣象專家形容，這次高溫為「極其罕見且持續時間較長的熱浪」，並警告隨著預報進一步確認，警示範圍可能擴大至更多內陸地區。

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