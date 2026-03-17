聖蓋博燈會／西區中文兒童合唱團 登台獻唱新年歌曲

洛城西區中文兒童合唱團將登台「2026聖蓋博市燈會」，帶來多首與新年相關的中文歌曲。（王靜宜提供）

洛城西區中文兒童合唱團將於21日中午「2026聖蓋博 市燈會」登台演出，帶來多首與新年相關的中文歌曲，為燈會增添節慶氣氛。

合唱團負責人王靜宜表示，這次演出共準備五首歌曲，包括耳熟能詳的「新年好」、「恭喜恭喜」，以及她專門創作的新曲「奔向希望的馬年」。此外，合唱團還將演唱「小手拉大手」和「聽我說謝謝你」兩首溫暖的歌曲，希望在新年時節傳遞正向與感恩的情感。

洛城西區中文兒童合唱團今年邁入創團第10年，主要透過歌唱推廣中文歌曲與華人 文化。王靜宜表示，合唱團學生多為想學習中文或對華人文化感興趣的孩子，其中不少來自非華裔家庭，或是華裔第二、三代，因此在教學過程中常需逐句解釋歌詞，讓孩子在唱歌的同時學習語言與文化。

據介紹，目前團員年齡約從四歲到高中生不等，合唱團平時也曾嘗試安排成人合唱或親子合唱，讓不同年齡層共同參與。她希望未來能進一步發展成人合唱團，讓更多家長與社區人士一起透過歌唱接觸中文歌曲與華人文化。

王靜宜表示，這是合唱團首次受邀參加聖蓋博燈會演出，團員們都十分期待。過去合唱團曾多次參與世界日報舉辦的年節展與中秋活動，此次能在燈會登台，對團隊而言別具意義。