我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

效期問題 南加華女REAL ID 突遭取消

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

近期不少持H1B工作簽證的華人居民表示，突然收到來自加州車輛管理局（DMV）的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。部分華人表示，實際前往DMV更正資料時過程並不順利，甚至被告知無法重新取得REAL ID，只能改辦普通駕照。

居住在蒙特利公園市的李女士便是其中一例。她在3月6日收到DMV來信時，一度十分慌張，以為自己違反了交通規定。李女士表示，當天白天在家中收到信，因為當時趕時間出門，只匆匆打開信封掃了一眼，看到信中提到自己的駕照將被取消（cancel），一時不知所措。

「我一直都很遵紀守法，除了停車罰單幾乎沒有其他交通違規，所以看到說駕照要被取消，就很慌。」她說。之後她抽空仔細閱讀信件內容並上網查詢，才發現這並非詐騙，而是近期不少加州居民都遇到的REAL ID更新問題。

根據她收到的信件內容，DMV在審查她當初申請駕照時提交的文件後，認為其REAL ID「不符合聯邦法律」。依照聯邦規定，REAL ID的有效期限不得晚於申請人提交的合法居留文件期限。信中並表示，DMV將於2026年4月2日取消她的REAL ID駕照，並要求她提供新的合法身分文件更新證件。

信件同時列出重新辦理的步驟，包括先在DMV網站提交申請、預約「更新REAL ID」的面談、交回現有REAL ID卡片，並攜帶通知信與相關身分文件到DMV辦公室接受審查。

李女士隨後按照信件指示前往位於蒙地貝婁（Montebello）的DMV，然而，辦理過程並不如預期順利。她表示，DMV工作人員表示不查看她的I-797工作許可文件，而是要求查看護照上的H1B工作簽證頁（visa stamp）。但她的簽證頁已過期。

李女士解釋，H1B簽證頁通常只在入境時使用，有效期往往只有一年，即使簽證頁過期，只要I-797仍在有效期內，仍然可以在美國合法工作與居留。不過，由於護照上的簽證頁已過期，DMV最終表示當天無法為她重新核發REAL ID。因此，她當天只能先獲得一張臨時駕照，之後再申請普通駕照。

李女士表示，她在網上查詢相關經驗，發現不少網友也遇到類似情況。不過，也有部分網友表示自己僅憑I-797文件便成功辦理，因此各地DMV辦公室的具體操作可能有不同。

她說，無法持有REAL ID對日常生活影響不算太大，只是在乘坐美國境內航班時不能再使用駕照作為聯邦身分證明，需要改為攜帶護照登機。「護照畢竟是很重要的證件，我擔心出行時攜帶容易弄丟。」她說。

據洛杉磯時報與KTLA此前報導，由於一項可追溯至2006年的DMV系統軟體錯誤，約有32萬5000名加州居民需要更換其REAL ID駕照或身分證。DMV在審查數據系統時發現，部分合法移民的REAL ID有效期限未與其在美合法居留期限一致，因此需重新辦理。

DMV表示，REAL ID僅發給經聯邦系統核實具有合法居留身分的人士，無證移民不能獲得。

世報陪您半世紀

工作簽證

上一則

僑界羅蘭岡健行 紀念孫中山逝世101年

下一則

熱水99美分 行李車8元 餐飲貴47%…洛杉磯國際機場物價驚人

延伸閱讀

移民專頁／新綠卡尚未收到 出境可蓋ADIT章

移民專頁／新綠卡尚未收到 出境可蓋ADIT章
洛市測速相機將設125處 下半年陸續啟動

洛市測速相機將設125處 下半年陸續啟動
華人H-1B回美路難：面簽順利仍卡關 甚至被要繳10萬

華人H-1B回美路難：面簽順利仍卡關 甚至被要繳10萬
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
孟昭文線上記者會 批ICE執法衝擊亞裔社區

孟昭文線上記者會 批ICE執法衝擊亞裔社區
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

熱門新聞

校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘