效期問題 南加華女REAL ID 突遭取消

持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

近期不少持H1B工作簽證 的華人居民表示，突然收到來自加州車輛管理局（DMV）的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。部分華人表示，實際前往DMV更正資料時過程並不順利，甚至被告知無法重新取得REAL ID，只能改辦普通駕照。

居住在蒙特利公園市的李女士便是其中一例。她在3月6日收到DMV來信時，一度十分慌張，以為自己違反了交通規定。李女士表示，當天白天在家中收到信，因為當時趕時間出門，只匆匆打開信封掃了一眼，看到信中提到自己的駕照將被取消（cancel），一時不知所措。

「我一直都很遵紀守法，除了停車罰單幾乎沒有其他交通違規，所以看到說駕照要被取消，就很慌。」她說。之後她抽空仔細閱讀信件內容並上網查詢，才發現這並非詐騙，而是近期不少加州居民都遇到的REAL ID更新問題。

根據她收到的信件內容，DMV在審查她當初申請駕照時提交的文件後，認為其REAL ID「不符合聯邦法律」。依照聯邦規定，REAL ID的有效期限不得晚於申請人提交的合法居留文件期限。信中並表示，DMV將於2026年4月2日取消她的REAL ID駕照，並要求她提供新的合法身分文件更新證件。

信件同時列出重新辦理的步驟，包括先在DMV網站提交申請、預約「更新REAL ID」的面談、交回現有REAL ID卡片，並攜帶通知信與相關身分文件到DMV辦公室接受審查。

李女士隨後按照信件指示前往位於蒙地貝婁（Montebello）的DMV，然而，辦理過程並不如預期順利。她表示，DMV工作人員表示不查看她的I-797工作許可文件，而是要求查看護照上的H1B工作簽證頁（visa stamp）。但她的簽證頁已過期。

李女士解釋，H1B簽證頁通常只在入境時使用，有效期往往只有一年，即使簽證頁過期，只要I-797仍在有效期內，仍然可以在美國合法工作與居留。不過，由於護照上的簽證頁已過期，DMV最終表示當天無法為她重新核發REAL ID。因此，她當天只能先獲得一張臨時駕照，之後再申請普通駕照。

李女士表示，她在網上查詢相關經驗，發現不少網友也遇到類似情況。不過，也有部分網友表示自己僅憑I-797文件便成功辦理，因此各地DMV辦公室的具體操作可能有不同。

她說，無法持有REAL ID對日常生活影響不算太大，只是在乘坐美國境內航班時不能再使用駕照作為聯邦身分證明，需要改為攜帶護照登機。「護照畢竟是很重要的證件，我擔心出行時攜帶容易弄丟。」她說。

據洛杉磯時報與KTLA此前報導，由於一項可追溯至2006年的DMV系統軟體錯誤，約有32萬5000名加州居民需要更換其REAL ID駕照或身分證。DMV在審查數據系統時發現，部分合法移民的REAL ID有效期限未與其在美合法居留期限一致，因此需重新辦理。

DMV表示，REAL ID僅發給經聯邦系統核實具有合法居留身分的人士，無證移民不能獲得。