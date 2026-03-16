近亞市低收戶公寓撥款 洛縣府3/17表決

當地居民擔憂遊民屋項目帶來的安全隱患。（記者邵敏／攝影）

備受華人關注的，為曾是遊民的低收入 群體提供的公寓項目「Oak & Ivy」，目前進程進入關鍵時期。這幢近百戶高密度住宅，位於靠近亞凱迪亞附近的洛杉磯縣非建制區。洛縣政委員會3月17日將投票決定，是否為該項目撥付高達1630萬美元的公共資金，這一決定直接影響項目是否可以繼續推進。

按照會議流程，17日上午9時30分，洛杉磯縣發展局（LACDA）將遞交此建案給洛杉磯縣政委員會，五名縣政委員屆時投票表決，是否批准項目需要的1630萬資金。亞凱迪亞安全衛士聯盟（Arcadia Safety Guardians，ASG）代表在一份倡議書中呼籲，「這是我們最後的機會阻止遊民屋項目，因為開發商已打算今年夏天動工。」

據悉，「Oak & Ivy」公寓計畫坐落在亞市南側洛縣非建制區，地址E. Live Oak Ave 4217號，此處靠近艾爾蒙地，緊鄰天普市和蒙羅維亞等城市。按照項目計畫，這是一幢六層、共95戶的高密度住宅公寓，僅設23個停車位。項目由原先的低收入與永久支持性住房各占一半，現已調整為100%提供給曾為無家可歸者的低收入人群。根據該公寓項目網站，根據房間大小，每月租金為800至1000美元。公寓將設有其他管理和支持性服務，均免費。

項目最近正面臨撥款是否被批准的關鍵時期，ASG負責人呼籲居民積極參與，向縣政府表達真實意見。17日當天，居民可前往洛縣政府行政中心大樓參加聽證會，地點位於500 West Temple Street。居民當天也可選擇上網出席，網址https://bos.lacounty.gov/；或撥打電話213-3063065出席會議，更多詳情可上網查看https://bos.lacounty.gov/board-meeting-agendas/。

ASG負責人Jeff表示，居民也可搭乘巴士一起前往聽證會。17日早上，大巴士將在亞市公園（Arcadia County Park）停車場集合，8時準時出發。「歡迎關心社區未來的居民共同參與，每一位居民的聲音，在這次投票前都十分重要。」