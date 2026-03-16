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聖蓋博市燈會周末登場「金齡排舞媽媽咪呀」跳出高齡活力

記者邵敏／洛杉磯報導
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「金齡排舞媽媽咪呀」以舞姿展現樂觀的生活態度。（Madame提供）
「金齡排舞媽媽咪呀」以舞姿展現樂觀的生活態度。（Madame提供）

世界日報主辦的「2026聖蓋博市燈會」將於3月21、22日隆重登場。「金齡排舞媽媽咪呀」舞團屆時將以熱鬧歡快的舞步，點亮燈會舞台。舞團多為七旬祖母級成員，她們以優美舞姿展現積極樂觀的生活態度，也為燈會增添溫馨與活力。

此次演出，「金齡排舞媽媽咪呀」帶來三首排舞作品，包括「凡人歌」、「Always Remember Us This Way」、以及「我曾像傻子一樣地愛你」。舞團負責人Madame表示，特別挑選華人耳熟能詳的歌曲，希望透過舞蹈音樂與觀眾產生共鳴。「凡人歌」歌詞蘊含對人生的感悟與豁達，「我很喜歡這首歌，看透世事和人生，反而更自在、更有樂趣。」

舞曲「Always Remember Us This Way」，Madame認為這首歌象徵友誼與回憶，「我常跟隊友說，要永遠保持一顆不服老的心，活到老學到老，也要記住我們一起走過的美好時光。」近年十分流行的歌曲「我曾像傻子一樣地愛你」，則帶著純真可愛的情感，阿媽阿婆們跳起來俏皮又有活力，覺得自己更加年輕。

因為熱愛舞蹈相聚一起，「金齡排舞媽媽咪呀」舞團成立至今已有18年。多年來，舞團成員彼此扶持、共同練習，從最初的簡單舞步到如今登上各類活動舞台演出，過程充滿歡笑與感動。每次演出，她們都特別訂製舞衣，無論舞台大小，團員們總是盛裝登場，把最好的狀態呈現給觀眾。

受邀參與此次燈會演出，Madame表示很榮幸，她說，燈會是華人社區一年一度的重要節慶活動，「很高興能在這樣熱鬧的舞台上與大家見面，用舞蹈向街坊鄰里拜年。」她也藉此鼓勵更多長者勇敢嘗試新事物，「不要因為年紀大就不敢學，只要願意踏出第一步，就一定能做到。」透過輕快的舞步與燦爛笑容，「金齡排舞媽媽咪呀」希望把歡樂與祝福傳遞給每個人，在燈會喜氣洋洋的氛圍中，共同迎接充滿希望的新一年。

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